Latorre afirma que el PSOE "está preparado" para volver el Gobierno de Baeza (Jaén)

El secretario general del PSOE de Jaén, Juan Latorre, en la reunión con el PSOE de Baeza. - PSOE DE JAÉN

BAEZA (JAÉN), 1 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PSOE de Jaén, Juan Latorre, ha destacado el "compromiso firme y evidente" de los Gobiernos socialistas con Baeza y ha avanzado que el PSOE "está preparado para volver al Gobierno municipal" de la ciudad.

Latorre ha hecho estas declaraciones tras una reunión con el PSOE de Baeza, en la que ha valorado la gestión del Gobierno de España con el municipio, así como su aportación de fondos para las obras del Paseo y las ayudas destinadas a hacer frente a los efectos de las borrascas. En el caso de Baeza, ha subrayado que "más de 1.300 agricultores han recibido ya algo más de 12 millones de euros". A ello ha añadido las entregas a cuenta que recibirá el Ayuntamiento por parte del Gobierno central, que ascienden a "4,6 millones de euros y que suponen 1,5 millones más que cuando gobernaba el PP".

El dirigente socialista también ha resaltado la labor de la Diputación Provincial, cuyos recursos, según ha indicado, "llegan a la ciudad para mejorar sus infraestructuras y servicios públicos y mejorar la vida de la gente". Asimismo, ha elogiado el trabajo "encomiable" de Lola Marín y del PSOE de Baeza, una formación que "está liderando un proyecto político de escucha activa de la mano de la ciudadanía". "Un Gobierno municipal que vuelva a pensar en la gente será posible en Baeza con el PSOE", ha apostillado.

En este sentido, Latorre ha señalado que tanto en Baeza como en el resto de municipios de la provincia "vamos a definir el mejor proyecto político y las mejores candidaturas para presentarnos con solvencia y ganar las elecciones municipales" de 2027, en las que "aspiramos a ganar en los 97 municipios".

Por su parte, la secretaria general del PSOE de Baeza, Lola Marín, ha explicado que la agrupación está "diseñando el modelo de ciudad" a través de reuniones con colectivos, asociaciones y anejos, con el objetivo de presentar una propuesta "que mire al futuro". La previsión es presentar en mayo de 2027 "la mejor candidatura y el mejor modelo de ciudad".

Asimismo, Marín ha asegurado que "lo poco que se mueve en Baeza, se mueve gracias al Gobierno de España y a la Diputación. Se mueve porque el PSOE está cumpliendo con Baeza y lo estamos viendo con el mercado de abastos o con el Paseo, proyectos nuestros que están financiados por administraciones socialistas", y ha añadido que su partido ha "diseñado lo que está ocurriendo en Baeza, queremos diseñar el futuro para los baezanos".