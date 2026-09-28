Latorre (PSOE) apela a la "responsabilidad, diálogo y unidad" de la militancia tras las primarias de Jaén y Linares

Archivo - El secretario general del PSOE de Jaén, Juan Latorre/Archivo - EUROPA PRESS - Archivo

JAÉN 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Jaén, Juan Latorre, ha apelado a la "responsabilidad, diálogo y unidad" de la militancia tras las primarias celebradas en Jaén capital y Linares.

Sobre el anuncio de dimisión de Carlos Alberca en la capital jiennense si perdía las primarias, Latorre ha enmarcado estas situaciones dentro de la "normalidad democrática".

El líder provincial ha explicado a preguntas de los periodistas que, tras un proceso de primarias, pueden surgir cuestiones de ámbito personal o político, pero ha remarcado que la estrategia de trabajo en el Ayuntamiento "pivota sobre el alcalde", Julio Millán, así como sobre el conjunto del grupo y la militancia.

En este sentido, ha apuntado que si algún compañero decide abandonar el grupo municipal, "vendrán otros compañeros que forman parte de la candidatura a desarrollar un buen trabajo". Latorre ha recordado que a lo largo de las legislaturas es habitual que haya personas que decidan apartarse a mitad de camino por proyectos personales o profesionales, dando paso a otros integrantes de la lista.

Por ello, ha incidido en restar importancia a estos movimientos y ha reiterado que el PSOE de Jaén se encuentra ya "en otra página" enfocada en "construir proyectos mayoritarios para construir el futuro" de los municipios de la provincia .

Latorre ha defendido que las primarias son un reflejo de la "democracia interna" y un procedimiento propio del PSOE para elegir a sus candidatos.

El dirigente socialista ha subrayado que el partido tiene por delante un periodo de ocho meses hasta la convocatoria de las elecciones municipales. Latorre se ha mostrado "absolutamente convencido" de que el PSOE presentará en todos los municipios de la provincia "un buen proyecto político" con candidaturas representativas que den respuesta a las demandas de la cudadanía.

"La militancia ya se ha pronunciado", ha señalado Latorre, y el PSOE ya cuenta con sus candidatos oficiales: el actual alcalde Julio Millán para Jaén capital, de quien ha destacado su "buen trabajo", y el exalcalde Javier Perales para Linares, sobre quien se ha mostrado convencido de que obtendrá un "buen resultado".

Con estas designaciones salidas de las primarias, el secretario general ha asegurado que el partido se centra a partir de ahora en el objetivo de ser la fuerza mayoritaria en las elecciones municipales de mayo de 2027.