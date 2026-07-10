Latorre (PSOE) apela a la "responsabilidad" para evitar primarias en Linares (Jaén): "Cuantas menos primarias, mejor"

Reunión con las agrupaciones locales socialistas de los seis municipios de más de 20.000 habitantes de la provincia de Jaén - PSOE

JAÉN 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Jaén, Juan Latorre, ha apelado a la "responsabilidad, a la unidad y al entendimiento" en el seno de la agrupación socialista de Linares (Jaén) para "evitar" la celebración de primarias en este municipio, tras asegurar que, en el escenario político actual, "cuantas menos primarias, mejor".

Así lo ha trasladado Latorre a preguntas de los periodistas antes de presidir una reunión con las agrupaciones locales de los seis municipios de la provincia con más de 20.000 habitantes.

El líder provincial ha defendido que las primarias dentro del partido son "un instrumento de democracia interna y de participación", recordando que es un proceso que él mismo conoce bien al haber accedido a la Secretaría General tras concurrir a uno.

No obstante, el dirigente socialista se ha remitido a las declaraciones de la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, para subrayar que "en esta situación política, cuantas menos primarias, mejor". En este sentido, ha abogado por "evitar" que se celebren dichas primarias en Linares al considerar que "no es lo deseable desde el punto de vista político".

Las declaraciones de Latorre se producen tras conocer que la diputada socialista Ana Cobo está dispuesta a ir a primarias para ser la candidata del PSOE en Linares, lo que supondría disputar este puesto al actual secretario general del PSOE de Linares, Javier Perales.

ESTRATEGIA

Al margen de la situación interna de la agrupación linarense, Latorre ha explicado que el encuentro con los municipios mayores de 20.000 habitantes --Jaén, Linares, Andújar, Úbeda, Martos y Alcalá la Real-- tiene como objetivo coordinar el trabajo conjunto y "marcar la estrategia de cara a 2027".

El propósito es conseguir "ser la fuerza más votada en estos seis municipios", a los que ha definido como "prioritarios" y "claves para el motor económico, social y cultural" de la provincia.

El secretario general ha afirmado que el PSOE concurrirá a la cita electoral "con el aval de la gestión socialista" en los ayuntamientos como principal carta de presentación. Al respecto, ha puesto como ejemplo el trabajo de los consistorios de Jaén, Úbeda y Martos, calificándolos como "punta de lanza de cómo se tiene que gestionar un ayuntamiento, apostando por los servicios públicos y las infraestructuras, y con la mirada larga para seguir siendo ciudades punteras".

Por el contrario, Latorre ha lamentado que Linares, Andújar y Alcalá la Real, gobernados por el PP, sufran actualmente una "parálisis" en la gestión. "Tenemos que sacar de la parálisis a esas tres ciudades y apostar por ellas para construir el futuro y generar oportunidades", ha aseverado, garantizando que el PSOE presentará "las mejores candidaturas con proyectos políticos definidos para lograr una gran mayoría".

CONDOLENCIAS

Al inicio de su intervención, Juan Latorre también ha trasladado las condolencias del PSOE de Jaén a las familias afectadas por el incendio de Los Gallardos (Almería), subrayando que "la mirada de la provincia de Jaén está puesta hoy en Almería".

Asimismo, ha expresado su agradecimiento a los efectivos de emergencias, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y a todas las personas que están colaborando para paliar una "situación terrible" que espera que finalice pronto.