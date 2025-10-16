Latorre (PSOE Jaén) llama a "a dar la batalla para destruir la brecha de desigualdad" en el medio rural

JAÉN 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Jaén, Juan Latorre, ha hecho un llamamiento "a dar la batalla para destruir la brecha de desigualdad" en el medio rural, al tiempo que ha acusado a la Junta de Andalucía de alentarla con "sus recortes en los servicios públicos y sus nefastas políticas de empleo".

"Juanma Moreno no está pensando en el medio rural cuando deteriora colegios e institutos, cuando colapsa la Dependencia, cuando sigue sin contratar médicos y cuando tiene completamente olvidadas a esas mujeres a las que no ha dado respuesta con el cribado del cáncer de mama", ha dicho Latorre, que ha participado junto a Fademur en Peal de Becerro (Jaén) en un acto conmemorativo del Día Internacional de la Mujer Rural.

El dirigente socialista ha defendido que las mujeres "han sido y son esenciales en el mundo rural, sostén de familias, hogares y del trabajo en el campo". Además, ha destacado que el 45% de los perceptores de las ayudas PAC en Jaén son mujeres, el porcentaje más alto de toda Andalucía, pero también "son docentes, investigadoras, profesionales sanitarias, empresarias, emprendedoras, autónomas" y todas ellas "son un pilar básico del mundo rural".

Ha apuntado que "por desgracia sigue habiendo una doble discriminación", la que sufren por ser mujeres y por vivir en el medio rural, algo que "el PSOE combate desde la Diputación, con su Plan Estratégico de Igualdad, o desde el Gobierno de España, con medidas como la incorporación de la perspectiva de género en la PAC". Sin embargo, según Latorre, no se encuentra lo mismo en la Junta de Andalucía, porque para el PP "el mundo rural está completamente fuera de su agenda política".

En su intervención ha hecho referencia al informe de la Cámara de Cuentas donde se desvela que "las pocas políticas de empleo de la Junta sólo sirven para ahondar aún más en la desigualdad entre hombres y mujeres, con un 65% de paro femenino", a lo que ha sumado "los recortes" en servicios públicos como la sanidad, la educación o la Dependencia, que "complican la permanencia en el mundo rural".

Por su parte, la presidenta de Fademur, Ainoa Caravaca, ha alertado sobre la difusión en redes sociales de mensajes que suponen "una alteración de la perspectiva de igualdad" o una perpetuación de los estereotipos de género que "no podemos permitir, sobre todo entre los más jóvenes, que reproducen lo que ven y escuchen sin una mirada crítica".

Con el objetivo de que "tengan esa mirada crítica" se ha impartido un taller "para dar herramientas prácticas a los jóvenes y que no se queden con lo primero que les llega", que en muchas ocasiones esconde "manipulación y bulos".

En la misma línea, la vicepresidenta de Fademur, María José Aceituno, ha incidido sobre contenidos de las redes sociales que "manipulan y nos llevan a la idea de que las mujeres están en segundo plano".

Por su parte, el alcalde de Peal de Becerro, David Rodríguez, ha manifestado que es una jornada para celebrar los avances, pero también para reivindicar y para exigir a la Junta de Andalucía que "no siga deteriorando lo que tanto nos ha costado conseguir".

"En esta comarca hemos pasado de tener un hospital comarcal para atender a sus vecinos a tener un hospital que los aleja de la comarca, que acoge un centro de salud mientras Cazorla se queda sin atención primaria en el casco urbano, que aleja a los niños y niñas de Peal de la educación pública con el abandono y posible cierre del Colegio Antonio Machado, todo ello por dejadez de la Junta", ha concluido el alcalde.