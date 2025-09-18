Latorre (PSOE) llama a "seguir defendiendo" a la Universidad de Jaén (UJA)

Cargos y dirigentes del PSOE antes de asistir al acto de apertura de curso en la UJA - PSOE

JAÉN 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Jaén, Juan Latorre, ha afirmado que la Universidad de Jaén (UJA) es "el gran orgullo de esta provincia", al tiempo que ha llamado "a seguir trabajando para defenderla y potenciarla". "Es una Universidad pública joven que está demostrando año tras año su calidad, su competitividad y su ambición de continuar creciendo e incrementando su prestigio", ha dicho el dirigente socialista.

Latorre, que ha hecho estas declaraciones tras asistir al acto de apertura del curso académico de la UJA, ha felicitado al rector, Nicolás Ruiz, a su equipo directivo, al personal de la institución y al alumnado "por convertir a nuestra Universidad, año tras año, en un referente nacional e incluso internacional".

"Ahí están los ránkings mundiales en los que la UJA sigue escalando posiciones como la Universidad pujante que es, y eso es mérito de toda su comunidad educativa y de quienes apoyan su extraordinaria labor. Una labor que se condensa en más de 30 años actuando como ascensor social y promoviendo la igualdad de oportunidades en nuestra tierra", ha afirmado Latorre.

El líder socialista ha indicado que éste es un inicio de curso "muy especial", porque se celebra pocas semanas después de "haber logrado un nuevo éxito académico" como es la autorización para impartir el grado de Ingeniería Biomédica, unos estudios "estratégicos" para la institución que se encontraron "con la oposición frontal y el doble bloqueo de la Junta de Andalucía".

"Por fortuna, esta Universidad, con el respaldo de toda la provincia, superó esas trabas, tuvo un aliado en el Gobierno de España y finalmente el Consejo de Universidades dependiente del Ministerio aprobó la verificación de este grado, que podrá ser impartido por la UJA a partir del próximo curso", ha dicho el secretario general del PSOE de Jaén.

Latorre ha apuntado que con este grado, la UJA "dará un salto exponencial" hacia el futuro que le permitirá consolidarse "como un motor imprescindible de formación, cualificación, investigación y desarrollo" para la provincia de Jaén.