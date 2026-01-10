Le piden diez años de cárcel por disparar a un varón procesado con otros cinco al cobrar una deuda en Córdoba

Archivo - Ciudad de la Justicia de Córdoba, en una imagen de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía pide penas de entre diez y dos años de prisión para siete acusados, en el caso de uno de los varones por delito de lesiones y tenencia ilícita de armas y los otros seis por delitos de coacciones, o alternativamente delitos de amenazas, tras supuestamente el primero disparar a uno de los otros que acudieron a su casa "de forma violenta e intimidatoria" a cobrar una supuesta deuda, en un municipio de la provincia. El juicio se prevé celebrar los días 13 y 14 de enero en la Sección Segunda de la Audiencia de Córdoba.

Según recoge la calificación del Ministerio Público, a la que ha tenido acceso Europa Press, cinco de los procesados se dirigieron en coche a casa del acusado de lesiones y tenencia ilícita de armas con la finalidad de cobrar una supuesta deuda que éste mantenía con el séptimo procesado en la causa.

Al respecto, los cinco se personaron en la vivienda "de forma violenta e intimidatoria", tras las indicaciones que había dado el séptimo para proceder al cobro de la deuda. Así, un familiar del presunto deudor abrió la puerta y les preguntó a los cinco qué querían, a lo que ellos contestaron que iban a cobrar una deuda.

El familiar les dijo que no estaba en casa el varón al que buscaban, por lo que cerró la puerta y avisó a la Guardia Civil, esperando dentro del inmueble la llegada de los agentes. El acusado al llegar a casa y ver a su familiar exaltada, se asomó por la ventana y vio a los procesados en el exterior.

Tras ello, dicho acusado cogió un rifle que tenía guardado en el armero de su vivienda, se dirigió hacia la puerta y viendo como éstos huían a bordo del vehículo, "con intención de menoscabar la integridad física y corporal de los procesados que habían acudido a su casa a reclamar el pago de la deuda, disparó en tres ocasiones, impactando uno de los cartuchos en la cabeza de uno de ellos, que iba en el asiento trasero derecho del coche".

En este sentido, el fiscal apunta que los acusados de marcharon sin llegar a cobrar la deuda, siendo el herido trasladado al Hospital Reina Sofía de la capital cordobesa por el resto de procesados para ser atendido del disparo recibido.

En concreto, el procesado por delito de lesiones y tenencia ilícita de armas se enfrenta a penas de diez años de cárcel. Y los otros seis, a penas de tres años de prisión por delitos de coacciones, o alternativamente delitos de amenazas, con dos años de cárcel, junto a órdenes de alejamiento del primero durante cinco años.