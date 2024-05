Las leyes para dos universidades privadas más seguirán su trámite en el Parlamento andaluz con rechazo de la izquierda

SEVILLA, 16 May. (EUROPA PRESS) -

Los proyectos de ley de reconocimiento de dos nuevas universidades privadas andaluzas con sede en Málaga --la Universidad Alfonso X el Sabio Mare Nostrum y la Universidad Europea de Andalucía-- han superado este jueves sus debates de totalidad en el Pleno del Parlamento tras rechazar PP-A y Vox las enmiendas de totalidad que contra dichas iniciativas habían presentado los grupos del PSOE-A y Por Andalucía, y que han contado con el respaldo del Grupo Mixto-Adelante Andalucía.

Los debates de totalidad de estos dos proyectos de ley se han celebrado de manera agrupada a propuesta del PP-A, si bien la votación de los mismos sí se ha llevado a cabo por separado, aunque con el mismo resultado en ambos casos, de forma que el Grupo Popular y Vox han rechazado las enmiendas de totalidad del PSOE-A y Por Andalucía.

Tras superar estos debates de totalidad, los proyectos de ley continuarán su tramitación en la comisión de Universidad, Investigación e Innovación, según ha confirmado el presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, tras las votaciones que han dado 'luz verde' a que estas iniciativas prosigan su periplo por la Cámara autonómica, que ya validó en esta misma legislatura otras dos universidades de carácter privado que el Gobierno andaluz del PP-A ha reconocido también; en concreto, la CEU Fernando III y la Universidad Tecnológica Atlántico-Mediterránea (Utamed).

En su defensa ante el Pleno de estos proyectos de ley, el consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, ha incidido en subrayar que ambos "cuentan con todas las garantías legales y académicas", así como con "todos los visos de calidad".

En esa línea, ha remarcado que la Consejería de Universidad ha recabado los informes preceptivos requeridos en el marco de la tramitación de estos proyectos, entre ellos, los del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía y los emitidos por el Consejo Económico y Social de Andalucía y por el Consejo Consultivo.

De igual modo, se dio audiencia pública a las universidades y a la Confederación de Empresarios de Andalucía, según ha continuado exponiendo el consejero, que ha remarcado que estos proyectos de ley cuentan con los pronunciamientos favorables de la Conferencia General de Política Universitaria, dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, y de la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (Accua).

De esta manera, José Carlos Gómez Villamandos ha criticado las enmiendas de totalidad presentadas por los grupos Socialista y Por Andalucía. Respecto del veto del PSOE-A, el consejero ha señalado que es "oportunista, incoherente y falto de rigor", mientras que de la enmienda de Por Andalucía ha opinado que parte de una "base ideológica" que es, en todo caso, "coherente" con los postulados de dicha coalición.

ENMIENDAS DE TOTALIDAD DE PSOE-A Y POR ANDALUCÍA

En defensa de la enmienda de totalidad del Grupo Socialista, su portavoz en materia de Universidad, Antonio Ruiz, ha comenzado criticando la "agrupación" de los debates de estas leyes "impuesto" por el PP-A, y tras ello ha mostrado "una churrera" para explicar "cómo funcionan las universidades que nos trae" Juanma Moreno al Parlamento andaluz, y que "ilustra perfectamente la mala calidad" de esas academias, ha agregado.

En esa línea, ha denunciado que los promotores de estas universidades "no se desviven por el talento investigador", sino por el "afán de lucro", y por eso ha cuestionado la "innovación e investigación" que puedan aportar al sistema andaluz estas universidades, y ha concluido avisando de que va a dejar pasar "un tiempo prudencial, entre tres y cuatro años", antes de presentar "una denuncia por prevaricación administrativa contra el equipo de dirección de la Consejería" de Universidad "por no haber impedido esta engañifa" si para entonces las universidades privadas reconocidas en esta legislatura "no ofrecen programas de doctorado".

Por su parte, la portavoz adjunta de Por Andalucía, Esperanza Gómez, ha defendido las enmiendas de totalidad de su grupo frente al reconocimiento de dos universidades privadas que vendrán a ser como "academias privadas para malos estudiantes con dinero", según ha aventurado antes de criticar que el debate de totalidad de estas leyes se lleve a cabo "en un único trámite porque el PP no ha querido que lo hagamos por separado", y de sostener que "el andaluz medio no puede costearse una universidad privada".

La también presidenta de Más País Andalucía ha alertado de las "tantas deficiencias técnicas" que aprecia en estos proyectos de ley, "empezando por el incumplimiento de la legislación básica estatal", y ha concluido que con el reconocimiento de estas universidades "no estamos pensando en transferencia de conocimiento, sino en hacer caja".

También en contra de estas universidades se ha posicionado el portavoz del Grupo Mixto-Adelante Andalucía, José Ignacio García, quien ha criticado que el Gobierno del PP-A ha impulsado "cuatro universidades privadas en el último año" cuando previamente, "en toda la historia de Andalucía, sólo se había creado una", así como ha sostenido que con estas leyes lo que realmente se crean son "las sucursales de dos universidades privadas de Madrid".

PP-A Y VOX DEFIENDEN LAS NUEVAS UNIVERSIDADES

En defensa de estos proyectos de ley ha intervenido el parlamentario del PP-A José Carlos García, quien ha sostenido que las dos nuevas universidades "vienen a enriquecer la oferta formativa" de la comunidad autónoma, así como "va a impedir que nuestros universitarios se vayan, y que vengan universitarios de fuera de Andalucía". En esa línea, ha rechazado "lecciones" del PSOE-A en esta materia, y ha replicado a los socialistas que "los complejos con las privadas se van cuando se apuesta por la pública", algo que "nunca" hicieron desde dicha formación, según ha aseverado.

Por su parte, el diputado de Vox Alejandro Hernández se ha congratulado de que el proceso de reconocimiento de estas universidades "esté entrando en su recta final", y ha valorado que van a suponer para Málaga "un aumento significativo" de su "oferta en educación superior", y que esta ciudad se convierta en "un núcleo universitario de mucha relevancia". Frente a ello, ha apuntado que "a la izquierda no le gusta que existan instituciones independientes en las que no puedan extender sus tentáculos".

DETALLES DE LAS NUEVAS UNIVERSIDADES

El proyecto docente de la Universidad Alfonso X el Sabio Mare Nostrum, con sede en Málaga, tendrá carácter presencial, 'on line' y semipresencial, y su catálogo de enseñanzas estará integrado por once grados, siete másteres y tres programas de doctorado que se articularán a través de tres facultades; la de Salud y Deporte, la de Negocio y Tecnología y la de Arte y Diseño.

Por su parte, la Universidad Europea de Andalucía también impartirá docencia mediante las modalidades presencial, virtual y semipresencial, según se recoge en su propuesta. Se ubicará igualmente en Málaga y contará con tres centros; en concreto, la Facultad de Ciencias Sociales, la Facultad de Ciencias Biomédicas y Deporte y la Escuela Politécnica. Su oferta académica se concreta en diez grados, 14 másteres y tres doctorados.

INICIO DE ACTIVIDAD

Los dos proyectos de ley objeto de debate, además de regular la estructura de ambas universidades, también contemplan otros aspectos como el procedimiento a seguir para iniciar sus actividades, que deberá realizarse mediante decreto del Consejo de Gobierno, previo informe del Consejo Andaluz de Universidades (CAU).

Tras su puesta en funcionamiento deberán solicitar la implantación de las correspondientes enseñanzas universitarias, y desde la publicación de los planes de estudios de esas enseñanzas, ambas universidades dispondrán de un máximo de dos cursos académicos para iniciar la docencia.