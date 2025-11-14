En libertad con cargos el acusado de matar de un disparo a su compañero temporero en Adamuz (Córdoba)

MONTORO (CÓRDOBA), 14 (EUROPA PRESS)

La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 1 de Montoro (Córdoba), en funciones de guardia, ha acordado este viernes la puesta en libertad provisional sin fianza del hombre de 40 años detenido como presunto autor de la muerte de otro varón, de unos 25 años, ambos temporeros y de nacionalidad marroquí, ocurrida el miércoles en la localidad de Adamuz, como consecuencia de un disparo con una carabina de aire comprimido.

Según han informado desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), el juez le ha impuesto como medidas cautelares la comparecencia 'apud-acta' en sede judicial los días 1 y 15 de cada mes, la prohibición de salida de territorio nacional y la retirada del pasaporte.

Mientras, la Fiscalía no ha solicitado el ingreso en prisión provisional del detenido, a quien, inicialmente, se le investiga por la supuesta comisión de un delito de homicidio. El detenido ha prestado declaración en sede judicial.

Los hechos han ocurrido el miércoles, cuando sobre las 17,30 horas, aproximadamente, en el centro de salud del municipio se personaron unos hombres con el varón que había recibido el tiro, si bien los médicos sólo pudieron confirmar la muerte.

Mientras, los agentes de la Guardia Civil fueron alertados y se trasladaron al citado centro de salud, al tiempo que abrieron la investigación, de manera que la detención del presunto autor se produjo sobre las 4,00 horas de este jueves tras los hechos ocurridos horas antes. La Benemérita también localizó el arma del suceso.