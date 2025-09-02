En libertad con cargos el hombre que se entregó por el apuñalamiento en una parada de bus de Córdoba

CÓRDOBA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La autoridad judicial ha decretado la puesta en libertad con cargos del detenido este lunes, tras entregarse en la comisaría, como presunto autor del apuñalamiento de un hombre de 36 años que tuvo que ser trasladado al hospital por las heridas, aunque su vida no corría peligro, el pasado 25 de agosto en una parada de autobús en la zona de Veredón de los Frailes de la capital cordobesa.

Según han detallado fuentes policiales a Europa Press, el hombre, al que se le acusa de un delito de lesiones, pasó a disposición judicial en torno a las 20,00 horas y ha quedado en libertad a la espera de que se celebre el juicio.

Cabe recordar que en la mañana del lunes, sobre las 11,00 horas, este hombre, acompañado por su abogada, se entregó en dependencias policiales como responsable del apuñalamiento de un hombre de 36 años de edad en una parada de autobús en el Veredón de los Frailes. El suceso tuvo lugar sobre las 17,00 horas, cuando la víctima recibió varias puñaladas y el autor huyó del lugar.

A la zona se trasladaron los agentes de la Policía Nacional, que se hicieron cargo de las pesquisas, y los facultativos sanitarios del 061, que evacuaron al Hospital Reina Sofía al herido, que no revistía gravedad.