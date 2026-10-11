En libertad el conductor detenido tras intervenir 33 pistolas Glock 19 en Las Gabias (Granada)

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GRANADA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Granada ha comunicado la puesta en libertad del conductor del vehículo que la Benemérita intervino el pasado jueves, 8 de octubre, un total de 33 pistolas Glock 19, de última generación y en perfecto estado de conservación.

Según ha informado el Instituto Armado en una nota, la detención se produjo en la autovía A-44, a la altura de Las Gabias (Granada), en el marco de una investigación desarrollada por la Guardia Civil contra una presunta organización criminal dedicada al intercambio de marihuana por armas de fuego.

Las investigaciones habían permitido relacionar al conductor con un inmueble presuntamente utilizado para el acopio de marihuana, al que accedió antes de abandonar el lugar en el vehículo donde posteriormente fueron localizadas las 33 armas cortas.

Al detenido se le atribuyen presuntos delitos de tenencia ilícita de armas, depósito de armas de fuego y pertenencia a grupo criminal. Pese a la importante cantidad de armas intervenidas y a la gravedad de los hechos investigados, el conductor ha quedado en libertad.

La investigación continúa abierta para esclarecer la procedencia y el destino de las armas, así como la posible implicación de otras personas en la actividad delictiva investigada.