Un libro repasa los 40 años de escultura de José Manuel Belmonte con una revisión exhaustiva de su creación

El escultor cordobés José Manuel Belmonte con sus obras. - PW COMUNICACIÓN

CÓRDOBA 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un amplio libro de artista recoge la trayectoria y la obra del escultor cordobés José Manuel Belmonte, coincidiendo con el 40 aniversario de su carrera profesional. El volumen ofrece una revisión exhaustiva de cuatro décadas de creación y se presenta como "uno de los proyectos más ambiciosos del autor".

La publicación incluye un análisis en profundidad de su obra, así como una entrevista extensa en la que el propio Belmonte reflexiona sobre su evolución artística, sus influencias y los principales hitos de su trayectoria, según destacan desde Pw Comunicación.

El libro se completa con un currículo detallado de estos 40 años de trabajo y una amplia selección fotográfica de alta calidad, obra de Rafael Carmona, que permite recorrer visualmente algunas de sus obras y series más emblemáticas. Entre ellas destacan conjuntos ya icónicos dentro de su producción como 'Los hombres pájaro', 'El recreo de los ausentes', 'Custodios' y 'Alma', además de los relieves de 'El cuerpo del pecado' y 'Bestiario', que ocupan un lugar relevante dentro del volumen por su potencia simbólica y formal.

Este libro de artista, que se presentará tras la conclusión del período navideño, está impulsado por el propio José Manuel Belmonte y ha contado con una ayuda de la Diputación Provincial de Córdoba, a través de la Fundación Provincial de Artes Plásticas Rafael Botí, dentro de la convocatoria de subvenciones para el apoyo a la creación y al perfeccionamiento en las artes plásticas durante el año 2025.

La iniciativa se enmarca en el proyecto 'José Manuel Belmonte. Cuarenta años de escultura'. El volumen pone además el broche final a un año clave en la carrera del escultor, marcado por su gran exposición antológica 'Forma y fondo', celebrada en otoño en el Centro Cultural Casa de Vacas de Madrid. La muestra ha convertido a Belmonte en uno de los grandes protagonistas de la escena artística madrileña y ha recibido la visita de más de 60.000 personas en menos de un mes.

"SEGUIR ADELANTE, CREANDO"

Belmonte, quien ha mostrado su agradecimiento por el respaldo a la Diputación y a la Fundación Botí, subraya que "la exposición de Madrid, que ha supuesto un antes y un después, y este libro de artista son dos objetivos en los que llevo tiempo trabajando, pero en ningún caso un punto final".

En este sentido, explica que actualmente se encuentra concluyendo una obra pública para el municipio de Belalcázar, en la comarca de Los Pedroches, y que ya trabaja en la preparación de una nueva exposición. "Me siento con fuerzas para seguir adelante, creando", afirma.