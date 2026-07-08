La licitación para remodelar el mercado de abastos de Úbeda (Jaén), por más de cuatro millones, queda desierta

Archivo - La alcaldesa de Úbeda, Antonia Olivares (c), en una reciente reunión con comerciantes del mercado sobre el proyecto de remodelación. - AYUNTAMIENTO DE ÚBEDA - Archivo

ÚBEDA (JAÉN), 8 (EUROPA PRESS)

La licitación abierta por el Ayuntamiento de Úbeda (Jaén) para ejecutar las obras de rehabilitación y modernización del mercado de abastos, con un presupuesto de 4.137.900 euros, ha quedado desierta.

Así lo ha indicado este miércoles la alcaldesa, Antonia Olivares, un día después de que el plazo para presentar ofertas acabara sin que ninguna empresa haya optado a un proyecto impulsado "con muchísima ilusión" al estar concebido como una de las inversiones estratégicas para la revitalización del centro histórico.

"Una vez finalizado el plazo y revisado el registro de entrada del Ayuntamiento, hemos comprobado que, desgraciadamente, no ha habido empresas interesadas en esta licitación, por lo que el procedimiento ha quedado desierto", ha afirmado.

Ante esta situación, ha anunciado que se hará un análisis técnico sobre las razones por las que ninguna empresa ha presentado oferta, según ha informado el Consistorio ubetense.

Para ello, se mantendrá contacto técnico con aquellas empresas que, durante la tramitación del expediente, solicitaron información o formularon consultas sobre distintos aspectos del proyecto y que, en algún momento del procedimiento, manifestaron interés en participar.

El objetivo será identificar los factores que han podido condicionar la ausencia de ofertas y, a partir de esa información, determinar cuál será el camino a seguir para hacer viable la ejecución del proyecto.

Olivares ha querido trasladar un mensaje de confianza y ha insistido en que esta circunstancia no modifica la voluntad de llevar adelante esta remodelación. "Si hay algo claro, es que este equipo de gobierno y esta alcaldesa estamos decididos a transformar, mejorar y modernizar nuestro Mercado de Abastos", ha asegurado.

Al hilo, ha señalado que esta actuación sigue siendo una prioridad para el Ayuntamiento, ya que "permitirá convertir el mercado en un espacio moderno, competitivo y adaptado a las necesidades actuales, capaz de generar riqueza y empleo, fortalecer la actividad comercial y gastronómica y contribuir a la dinamización económica, cultural y turística del centro histórico de Úbeda".

Así las cosas, una vez concluido el análisis técnico, el Ayuntamiento estudiará las medidas necesarias para continuar impulsando una actuación que considera estratégica para el desarrollo de la ciudad.

PROTECCIÓN

El edificio, construido entre 1933 y 1936, tiene una especial protección patrimonial y está inscrito en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz como uno de los inmuebles más representativos del Movimiento Moderno de la provincia de Jaén.

La filosofía del proyecto apostaba por una auténtica transformación del mercado tradicional hacia un espacio multifuncional capaz de combinar la venta de productos frescos y de proximidad con nuevas propuestas gastronómicas, de restauración y de ocio.

Uno de los aspectos más destacados era la apertura del edificio hacia su entorno urbano, con el refuerzo de la conexión con la plaza Gallego Díaz y un nuevo acceso desde la calle Campanario. El objetivo es que deje de ser un elemento aislado para convertirse en una extensión natural de la vida urbana y comercial del centro histórico.

El renovado mercado se organizaría alrededor de un gran espacio central concebido como ágora y punto de encuentro ciudadano. En torno a él, se distribuirían 34 puestos de venta diseñados para albergar tanto actividades comerciales tradicionales como establecimientos de restauración y degustación gastronómica. Esta configuración permitiría una mayor flexibilidad y garantizará su capacidad de adaptación a las necesidades futuras.

MEJORAS

La actuación planteaba, igualmente, importantes mejoras en materia de sostenibilidad, eficiencia energética y accesibilidad: modernas instalaciones de climatización, ventilación, iluminación y telecomunicaciones, así como con cámaras frigoríficas individuales y equipamientos adaptados a las exigencias actuales de la actividad comercial y gastronómica.

Otro de los apartados más relevantes era la ampliación de la planta sótano hasta ocupar toda la superficie del edificio. Con ello, se podrían crear 47 plazas de aparcamiento, además de espacios destinados a carga y descarga, almacenes, vestuarios, servicios, cuartos técnicos e instalaciones necesarias para el correcto funcionamiento del mercado.

También contemplaba por una importante puesta en valor de la cubierta, habilitando una terraza destinada a la restauración y degustación de productos locales, desde la que se podrán contemplar vistas excepcionales de la Sierra de Cazorla y del conjunto histórico de Úbeda. A ello se sumaba un recorrido panorámico guiado sobre la cubierta como nueva experiencia turística.

Por otro lado, las obras supondrían la retirada de las actuales cubiertas de fibrocemento y la incorporación de nuevas soluciones constructivas más eficientes, sostenibles y seguras, en consonancia con los estándares actuales de calidad y respeto medioambiental.