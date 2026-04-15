Licitada una asistencia para diseñar el plan andaluz de conectividad 2026/2028 que plantea incentivos a aerolíneas

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SEVILLA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía S.A ha licitado la contratación de una asistencia técnica para diseñar el nuevo plan de conectividad aérea de Andalucía para el periodo 2026/2028, orientado a reforzar los distintos productos y segmentos turísticos. La duración del contrato es de 30 meses y el importe es de 360.000 euros (IVA incluido).

Según figura en el pliego de condiciones consultado por Europa Press, el nuevo plan de conectividad persigue "renovar y actualizar" el ya desplegado al entenderse que es una "herramienta clave para consolidar el posicionamiento internacional de la región con destino turístico: mejorar la competitividad territorial y garantizar una conectividad sostenible, diversificada y resiliente en los seis aeropuertos andaluces: Sevilla, Málaga, Almería, Jerez de la Frontera, Granada-Jaén y Córdoba".

La nueva planificación da continuidad a la primera edición de esta iniciativa, desarrollada entre 2023 y 2025 y cuya aplicación ha supuesto "un salto cualitativo en la promoción aérea de la Junta con el fin de diversificar mercados emisores, fomentar rutas directas de valor añadido y reducir la dependencia de destinos tradicionales".

La consultora especializada en aviación y conectividad que resulte contratada tendrá que desarrollar un estrategia en la que uno de los objetivos será el de "fomentar el establecimiento de bases de aerolíneas en los aeropuertos andaluces"; "garantizar escalas de calidad con grandes hubs internacionales" y "favorecer nuevas tendencias de turismo, atrayendo nuevos perfiles como los nómadas digitales y energéticos (en busca de buen clima, entre otras cuestiones)".

Entre los trabajos que tendrá que realizar la empresa se citan en el pliego de condiciones análisis de mercados y su diagnóstico; análisis de los aeropuertos de Andalucía; propuesta de alianzas con posibles aeropuertos emisores; consolidar la conectividad en los mercados tradicionales y maduros de medio y corto radio; buscar oportunidades en nuevos mercados emergentes, caso de los países del Este y mercados de largo radio, como EEUU, Canadá, Latinoamérica, Oriente Medio y Asia y predicción de demanda de pasajeros.

Según los datos acumulados de tráfico de AENA, los aeropuertos andaluces cerraron 2025 con más de 39 millones de pasajeros, lo que sitúa a la comunidad como "una de las regiones más dinámicas en movilidad aérea del país". En este contexto, los aeropuertos de Málaga y Sevilla han consolidado su papel como principales nodos del sistema aeroportuario andaluz, con un crecimiento sostenido en rutas y capacidad y una red internacional cada vez más diversificada.

Paralelamente, los aeropuertos regionales han registrado avances significativos que permiten sentar las bases de una estrategia específica adaptada a sus características y potencialidades. En este sentido, el aeropuerto de Almería ha experimentado una expansión relevante de su conectividad con destinos europeos; el de Granada-Jaén ha avanzado en el equilibrio entre temporadas y en la consolidación de rutas internacionales; el de Jerez de la Frontera ha incrementado sus conexiones directas y diversificado sus mercados emisores; mientras que el de Córdoba ha iniciado un proceso de reactivación comercial tras años de escasa actividad, lo que constituye un hito relevante y un reto de consolidación para los próximos años.