Licitan la reparación de la balsa Borreguiles de las instalaciones de nieve producida en Sierra Nevada

Archivo - Imagen de archivo de la balsa en Borreguiles, en Sierra Nevada. - Álex Cámara - Europa Press - Archivo

GRANADA 1 May. (EUROPA PRESS) -

Cetursa Sierra Nevada ha sacado a licitación la reparación de la balsa Borreguiles de las instalaciones de nieve producida en la estación de esquí granadina. El presupuesto base de licitación es de 1.037.852 euros con IVA.

El objeto de esta contratación es la redacción del proyecto de ejecución, la reparación material de la balsa mediante la retirada de geosintéticos y lámina actual, el saneamiento de los finos del fondo mediante extendido y compactación, la eliminación de la berma actual y el refino de superficies.

Posteriormente se contempla la colocación de un paquete de impermeabilización de modo que las nuevas láminas se fijarán en el borde de la balsa a través de una zanja de coronación. Y finalmente se colocará un vallado de triple torsión para proteger el acceso.

La licitación no se divide en lotes toda vez que se considera que todo ello "constituye un conjunto técnico y estético integrado cuya fragmentación podría dificultar la correcta ejecución, coordinación y garantía del resultado".

Según recoge el pliego de prescripciones técnicas, con la reforma proyectada se pretende mejorar la eficiencia de las instalaciones y, de forma particular, la gestión del agua necesaria para alimentación de la red de nieve producida, necesaria para la producción de la misma, ya sea a partir de las balsas que se disponen para almacenamiento de agua y su posterior distribución a través de sus instalaciones, minimizando fugas y maximizando su rendimiento y operatividad. El anuncio de licitación tiene fecha de publicación del pasado 28 de abril y una vez que se ejecute el contrato, este tendrá una duración de cuatro meses.