El líder del PSOE de Sevilla niega lawfare y pide respetar la presunción de inocencia: "Necesito creer a Zapatero"

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, participa en los 'Encuentros SER' organizados por Radio Sevilla. - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Sevilla y secretario general del PSOE sevillano, Javier Fernández, ha asegurado este viernes que la imputación del expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, por el 'caso Plus Ultra' es "un problema importante" para el partido, al mismo tiempo que ha pedido respeto para la justicia y ha asegurado que "no hay lawfare" en España.

"Emocionalmente necesito creer a Zapatero, quiero que dé explicaciones convincentes, no solamente jurídicas, sino también para terminar de apretar nosotros los puños porque lo necesitamos, porque Zapatero es muy importante para nosotros", ha afirmado en su intervención en los 'Encuentros Ser' organizados por Radio Sevilla.

Fernández ha subrayado que el respeto a las decisiones judiciales "es perfectamente compatible" con la presunción de inocencia y ha defendido que "hay que dejar trabajar a la justicia".

"En nuestra Constitución no está la presunción de culpabilidad, está la presunción de inocencia y hay que tener mucho cuidado porque nos cargamos la reputación y la vida de la gente y después restituir el honor es imposible", ha asegurado.

En esta línea, el secretario general de los socialistas sevillanos ha negado que exista lawfare en España aunque si ha señalado que "hay algunas cosas raras". Pese a ello, ha puesto en valor el sistema judicial actual como "pilar fundamental de la democracia".

"Hay indicios, hay un auto, se está profundizando, se está llamando a gente, dejemos que esto transcurra por donde tenga que transcurrir y dejemos también que el investigado se defienda hasta las últimas consecuencias, porque en este país lo que no hay que demostrar es la inocencia", ha aseverado.

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero declaró este miércoles ante el juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Plus Ultra', José Luis Calama, que toda su actividad profesional "ha sido conforme a la legalidad" y que no ejerció "absolutamente ninguna influencia en el rescate" de la aerolínea.

"Siempre he tenido un firme convencimiento de que todos los ciudadanos somos iguales ante la ley en el Estado de derecho. Y, por último, decir que yo no he ejercido absolutamente ninguna influencia en el rescate de Plus Ultra y que toda mi actividad profesional ha sido conforme a la legalidad", comenzó Zapatero su declaración, según un audio del interrogatorio al que ha tenido acceso Europa Press.