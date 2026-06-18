Susana Díaz urge "explicaciones" de Zapatero y ve "muy jodida" la situación en el PSOE: "Algo hay que hacer"

Archivo - La senadora del PSOE y expresidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, durante un acto público de campaña. A 13 de mayo de 2026 en Sevilla (Foto de archivo). - Joaquín Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La senadora socialista y expresidenta de la Junta de Andalucía Susana Díaz ha sostenido este jueves que es necesario que el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ofrezca "explicaciones" y "respuestas" cuanto antes sobre la investigación que pesa sobre él para recuperar la "confianza" en su figura, así como ha descrito como "muy jodida" la situación interna en el PSOE, con "desolación" entre la militancia por los presuntos casos de corrupción que afectan al partido, y frente a los que entiende que "algo hay que hacer".

Así lo ha venido a trasladar la también exsecretaria general del PSOE andaluz durante su participación como colaboradora en el programa 'Por fin' de Onda Cero, seguida por Europa Press, tras conocerse la decisión del juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Plus Ultra', José Luis Calama, de considerar como investigadas a las hijas de Zapatero, Alba y Laura Rodríguez, así como a su secretaria, Gertrudis Alcázar.

Al respecto de esta decisión, Susana Díaz ha comentado que el citado juez "está siendo muy riguroso" en la instrucción de esta investigación que afecta al expresidente, así como ha considerado que "era previsible" que pudiera acordar la imputación de las hijas y la secretaria de Zapatero, "pero por muy previsible que fuera, no deja de ser doloroso", ha añadido.

No obstante, Susana Díaz ha defendido que el hecho de considerar como investigadas a las hijas de Zapatero "es la mejor manera de proteger los derechos fundamentales de estas dos jóvenes", para que puedan "defenderse" de las acusaciones que se le realicen.

Y respecto a Gertrudis Alcázar, la secretaria de Zapatero, la expresidenta andaluza ha dicho que le "da mucha cosa" que esté investigada, porque la conoce y "es una buena mujer", que "toda su vida ha estado entregada al servicio de las funciones de secretaria" del dirigente socialista, por lo que no quiere ponerse "en el pellejo de lo que puede estar pasando", ha añadido.

Dicho todo eso, Susana Díaz ha comentado que, para ella, "sigue siendo un 'shock'" lo que está "viviendo en torno al presidente Zapatero", porque lo conoció y lo trató "mucho", y el "tipo de informaciones" que se están conociendo en torno a él le hacen sentirse "mal".

"NECESITO RESPUESTAS" DE ZAPATERO

"Yo soy de las que sí necesito respuestas", ha añadido la senadora antes de agregar que "no ayuda" el que ahora se pidan "diez días más para explicar la trazabilidad de lo que ha aparecido en la caja fuerte" del despacho de Zapatero, en referencia a las joyas valoradas en 1,3 millones de euros según la tasación preliminar que se ha realizado de las mismas.

Susana Díaz ha subrayado que esas explicaciones "se esperaban ayer", es decir, que se hubieran dado este pasado miércoles en el marco de la declaración que prestó Zapatero ante el citado juez de la Audiencia Nacional, si bien el expresidente declinó finalmente hablar acerca de dichas joyas en esa comparecencia.

Tras señalar que ella tiene "ojos en la cara", y si ve "un patrimonio, unas joyas", que no sabe "de dónde viene, y que no se explica, alguien" se lo "tendrá que explicar", la expresidenta andaluza ha defendido que "cuanto antes se den esas explicaciones, cuanto antes estén las respuestas, cuanto antes se pueda demostrar que los indicios a los que ha hecho referencia el juez tienen respuestas coherentes, esa confianza" en Zapatero "se podrá restaurar".

"Mientras tanto, la situación es muy preocupante, es muy jodida", ha añadido Susana Díaz, que en ese punto ha explicado que "muchos compañeros" de partido hablan entre ellos, y "la gente tiene desasosiego", porque Zapatero "no ha sido cualquiera en los últimos años del PSOE" y necesitan "respuestas cuanto antes", ya que ahora "se sienten desolados porque les gustaría votar al PSOE".

En esa línea, ha advertido de que, "cuanto más se tarda" en dar explicaciones, "las cosas quedan asentadas, y es mucho más difícil que tú creas lo contrario" y "cambiar la opinión", y ha incidido en advertir de que está viendo "shock" y "desolación" entre la militancia.

EL PSOE "TIENE QUE SER MÁS PROACTIVO"

En ese punto, la exsecretaria general del PSOE-A ha reiterado su convencimiento de que su partido "tiene que ser más proactivo" en este contexto y no puede "estar esquivando la noticia del día siguiente", porque si se limita a esa actitud al final se entra "en una rueda de la que es muy difícil salir".

Frente a ello, Susana Díaz ha defendido que el PSOE debe mostrarse como "enemigo, y que en ningún momento" se le vea como "cómplice de lo que está pasando", y por ello ha vuelto a aludir a la reunión del Comité Federal --máximo órgano del partido entre congresos-- convocada para el próximo 27 de junio, para considerar que esa cita debe suponer una oportunidad para "hacer algo".

Según ha añadido Susana Díaz, nota "en la base de la militancia que algo hay que hacer, y que no se pueden seguir esquivando golpes, sino que hay que ser proactivo", y "hay que querellarse ya de una vez por todas contra quien haya suplantado y usado el nombre del PSOE".

"Lo que yo estoy notando a día de hoy es que incluso militantes beligerantes, con los que he mantenido posiciones distintas a lo largo de los últimos años, incluso en las primarias del 2017 --en las que ella compitió con Pedro Sánchez y Patxi López para alcanzar la Secretaría General del PSOE--, hoy entienden que algo hay que hacer", ha continuado antes de apostillar que "ese algo hay que hacer es la única manera de recuperar la confianza de la gente".

En esa línea, ha señalado que "hay millones de españoles huérfanos, que si no votan al PSOE, no votarán, porque se sienten de izquierda" y lo que ven "al lado" de su partido es un "batiburrillo" y "una jaula de grillos", por lo que "necesitan al PSOE, y para eso el PSOE tiene que mostrarse, primero, que no es cómplice", sino que "es contundente" contra los presuntos corruptos, y eso "te obliga a apartar de las filas a personas" a quienes, "después, con los años", si se demuestra "inocentes", habrá que "restituirles el honor", pero a quienes en la situación actual habría que apartar "porque el bien a proteger es primero España, y después el PSOE", según ha zanjado Susana Díaz.