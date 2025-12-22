Linares (Jaén) celebra el medio millón de euros en diez décimos del 90.693 "todos vendidos en ventanilla"

Imagen de la Administración número 6 de Linares que ha repartido 500.000 euros del 90.693 - LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO

LINARES (JAÉN), 22 (EUROPA PRESS)

Manuela Marín, responsable de la Administración de Lotería número 6 de Linares (Jaén), situada en la calle Viriato, ha mostrado su alegría tras repartir 500.000 euros en diez décimos del 90.693, "todos vendidos en ventanilla", según ha indicado a Europa Press.

Marín ha apuntado que lleva más de 40 años como lotera y esta ha sido la primera vez que ha repartido un premio del Sorteo Extraordinario de Navidad. "Estamos muy contentos, ha sido todo vendido en ventanilla, décimo a décimo", ha dicho Marín.

El 90.693 también ha hecho parada en Vilches, donde la administración número 1 ha vendido un décimo, galardonado con 50.000 euros, según ha precisado a Europa Press Eloy López, copropietario del establecimiento ubicado en la calle Las Peñas.

Por el momento, desconoce cómo lo adquirió la persona afortunada, ya que venden tanto por ventanilla como por Internet. En todo caso, supone su "debut" en el Sorteo Extraordinario de Navidad, algo que hace "especial ilusión, aunque sea un décimo".

"Hemos dado un par de segundos en la Lotería, también en la Quiniela, pero dar un premio así es exagerado. Somos un pueblo pequeño, no tenemos, como otras administraciones colas kilométricas. Aquí hay gente del barrio, gente del pueblo. Y la verdad es que ilusiona", ha asegurado.

Por otro lado, el 77.715, el tercer quinto premio del sorteo, ha dejado 18.000 euros repartidos en tres décimos sueltos --6.000 euros de premios para cada uno de ellos-- vendidos en Jamilena, Úbeda y Linares.

En el caso de Jamilena, el décimo se ha vendido en un estanco y la venta se ha llevado a cabo por máquina.