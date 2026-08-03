La llegada de turistas internacionales a Andalucía crece un 7,4% en junio, con 1.981 millones de gasto

Archivo - Bañistas y turistas en la playa de La Malagueta en imagen de archivo. - Álex Zea - Europa Press - Archivo

SEVILLA 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

Andalucía recibió un total de 1.531.303 turistas internacionales durante el mes de junio, lo que supone un incremento del 7,38% respecto al mismo mes del año anterior, con un gasto de 1.981 millones, un 3,5% más, según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Se trata del mejor dato de llegadas de turistas internacionales y el mejor en cuanto a gasto en un mes de junio en la región de la serie histórica.

De media, cada turista que visitó la comunidad gastó al día 203 euros en junio, un 1,58% más que el mismo mes del año anterior, y permaneció 6,39 días en Andalucía. En total, el gasto medio por persona se situó en 1.294 euros, un 3,63% más que en junio del año anterior.

En lo que va de año hasta junio, 7.333.876 turistas han visitado Andalucía (+7,88%) y han dejado un gasto en la región de 9.783 millones de euros (+6,83%).

Por comunidades, la región más visitada fue Baleares con el 23,35% del total de turistas internacionales que viajaron al país, seguida de Cataluña (20,76%) y Andalucía (15,71%).

DATOS NACIONALES

España recibió casi 46,6 millones de visitantes extranjeros en los seis primeros meses del año, un 4,6% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior, según los datos publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El gasto total de los turistas internacionales se situó en 63.800 millones de euros en la primera mitad del año, lo que supone un incremento del 7% respecto al mismo periodo del año previo.

Solo en junio llegaron al país 9,7 millones de turistas internacionales, que realizaron un gasto de 13.579 millones de euros, un 4% más en tasa interanual.

En estos seis primeros meses de 2026, Reino Unido fue el país con mayor gasto acumulado, al concentrar el 17% del total, por delante de Alemania (11,7%) y Francia (7,4%). Por comunidades autónomas, Canarias concentra el 18,6% del gasto, seguida de Cataluña (18,5%) y la Comunidad de Madrid (15,7%).

En cuanto a visitantes, los principales países emisores en el primer semestre fueron Reino Unido, con más de 9,9 millones y un aumento del 4,3%, Alemania, con casi 5,7 millones y una caída del 1,1%, y Francia, con cerca de 5,6 millones y un incremento del 1%.