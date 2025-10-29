La lluvia cesa en Andalucía y la Aemet activa el aviso amarillo en Almería por oleaje este jueves

Archivo - Viento en la ciudad de Almería. Imagen de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las lluvias darán una tregua a Andalucía durante la jornada de este jueves, 30 de octubre, dejando únicamente avisos de nivel amarillo en la provincia de Almería por fenómenos costeros.

Según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), consultada por Europa Press, los avisos por oleaje afectarán a las comarcas del Poniente, Almería capital y el Levante almeriense desde la medianoche hasta las 8,00 horas de este jueves.

En estas dos zonas se prevén vientos del oeste y suroeste con rachas de entre 50 y 60 kilómetros por hora (fuerza 7).