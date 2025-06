Loles López insta al PSOE-A a exigir a Montero la misma financiación para los dependientes andaluces que da a los vascos

SEVILLA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha afirmado que el Grupo Socialista ha dejado claro en la Comisión de Inclusión Social celebrada este martes que "no van a exigir a la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que firme con Andalucía el mismo acuerdo que ha alcanzado con el País Vasco para la financiación del 50% de la dependencia". "Entre Andalucía y Montero, los socialistas andaluces eligen defender a Montero", ha aseverado.

Asimismo, la consejera ha resaltado que los socialistas andaluces también han dejado claro que el Gobierno de España "no va a cumplir con su obligación de financiar la parte correspondiente del sistema de la dependencia de Andalucía", frente al Gobierno de Juanma Moreno, que "ha vuelto a cumplir subiendo a pulmón el precio de la plaza en residencias y centros de día y el precio/hora del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD)".

Durante su intervención en la Comisión de Inclusión Social, López ha recordado que, durante la etapa del PSOE al frente del Ejecutivo andaluz "el aumento de la financiación del sector de la dependencia fue de cero euros". En contraste, ha destacado que la Junta de Andalucía ha establecido una nueva subida del 4,5% en el precio de la plaza en los centros de día y centros residenciales, tanto para personas mayores como para personas con discapacidad en situación de dependencia. Además, también se ha fijado un nuevo aumento del 3% en el precio/hora del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD).

Con estos incrementos, ambos con carácter retroactivo a fecha de 1 de enero de 2025, el precio/plaza en centros de día y residencias para personas mayores registra una subida acumulada del 26% desde 2019 y del 32% de media para las plazas para personas con discapacidad. El aumento del precio/hora de la ayuda a domicilio, el cuarto en cuatro años tras permanecer congelado durante 13, supone un incremento acumulado del 28%.

"Estas subidas se producen a pulmón por el Gobierno andaluz, frente a un Gobierno de España que no invierte en dependencia y con los Presupuestos Generales del Estado prorrogados en 2024 y 2025, que han supuesto 400 millones menos para atender a los dependientes andaluces".

A este agravio se une, como ha remarcado la titular de Inclusión Social, que para Pedro Sánchez y la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, "los dependientes andaluces son ciudadanos de segunda".

En este sentido, Loles López ha aseverado que Montero "estuvo el pasado jueves en el Parlamento, reunida con el sector de la dependencia, y le solicité que aprovechara esa visita para firmar con Andalucía la misma financiación para la dependencia alcanzada con el País Vasco, pero en lugar de ello, dejó claro que solo viene a Andalucía a criticar y a demostrar que, para ella y su Gobierno, los dependientes andaluces son de segunda, solo están en primer lugar para quitarles el dinero del bolsillo y dárselo a otras comunidades". "Andalucía no es más que nadie, pero tampoco menos. No somos una tierra a la que venir solo de vacaciones y a pasar los fines de semana", ha enfatizado la titular de Inclusión Social.

Para la consejera, el PSOE de Andalucía "prefiere defender a Montero y Sánchez antes que a los andaluces", por lo que ha instado al Grupo Socialista a "cambiar los golpes de pecho por un golpe en la mesa de Montero, para recordarle que los dependientes andaluces tienen los mismos derechos que el resto".

PLAN CORRESPONSABLES

La consejera de Inclusión Social también ha señalado otro agravio del Gobierno central hacia Andalucía, en este caso a través del "recorte" en políticas de igualdad, un ámbito en el que, a juicio de la consejera, los socialistas "creen ser seres superiores, capaces de dar lecciones a los demás, que, a su juicio, estamos en un estrato más bajo".

De este modo, ha lamentado el recorte del 25% del montante comprometido por el Gobierno para el Plan Corresponsables, que en Andalucía supondrá una merma de 7,8 millones de euros, un "tijeretazo que cambia las reglas a mitad de juego". "La ministra de Igualdad, Ana Redondo, afirmaba en la Conferencia Sectorial en la que presentaba el nuevo Plan Corresponsables que no se trata de un recorte, sino de un reajuste", ha señalado López, para pedir al Partido Socialista que "menos dialéctica y más gestión".

Ante este "cambio de las reglas del juego a mitad del partido", la titular de Igualdad ha exigido al Gobierno "flexibilidad y tiempo" para reajustar el Plan Corresponsables, "algo a lo que la ministra se comprometió en la Conferencia Sectorial, pero no tenemos ningún documento oficial que lo avale, solo promesas de boquilla".

POLÍTICA MIGRATORIA

Además, la consejera se ha referido al reparto de menores migrantes establecido por el Gobierno, y ha afirmado que, ante el riesgo de colapso del sistema de atención a menores de Andalucía, "nuestra intención es atender a los menores, pero siempre dentro de los límites que permita el sistema, para no poner en riesgo a los menores que vienen ni a los que ya están".

A este respecto, ha vuelto a recordar los 634 menores migrantes no acompañados que el Gobierno introdujo en Andalucía por la puerta de atrás y de los que "no quiere saber nada, no han puesto ni un céntimo, ni siquiera los han reconocido, a pesar del requerimiento previo a la vía judicial que pusimos desde Andalucía".

"El Gobierno reconoció ante el Tribunal Supremo que no tiene recursos para atender a los 1.400 menores migrantes que están sin atención, la misma cifra que exige a la comunidad andaluza, donde ya atendemos a los 634 menores que trasladó por la puerta de atrás, que se suman a los cerca de 800 que quieren trasladar ahora". "Pedro Sánchez vuelve a mirar para otro lado y dejar de lado sus competencias", ha zanjado la consejera.