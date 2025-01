Loles López pide "disculpas" por los fallecidos en listas espera de Dependencia ahora y antes con el PSOE-A

CÓRDOBA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, Loles López, ha pedido este lunes "disculpas" por las personas que han fallecido en la comunidad autónoma en las listas de espera de la Dependencia sin recibir prestación alguna, tanto "ahora", como antes con los gobiernos del PSOE-A.

En este sentido y en declaraciones a los periodistas en Córdoba, donde ha inaugurado junto a otras autoridades el V Congreso Andaluz de Coeducación, que organiza el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), López ha afirmado conocer "un informe del Defensor del Pueblo de la época del PSOE, donde fallecieron más de 1.500 personas".

"No se sabía antes --ha asegurado--, porque para los gobiernos socialistas era más fácil ocultarlos que contarlos, así que, como ellos tienen esa actitud, yo tengo otra muy distinta", de modo que, "por aquellos (fallecidos), y por los de ahora, yo pido disculpas, por los que no lo pidieron ellos, que deberían haberlo hecho, y por los que me toquen a mí".

En cualquier caso, Loles López ha afirmado que con el actual Gobierno del PP en la Junta de Andalucía se han "batido récords en personas atendidas, con más de 296.000 personas atendidas", mientras que "en épocas anteriores del Gobierno socialista se expulsaba a personas del sistema".

Ahora también se han "batido récords en prestaciones, con más de 442.000 prestaciones", y "hemos puesto, por primera vez en la historia, 134 millones de euros repartidos en toda Andalucía, precisamente para la construcción o reforma de centros de día, o centros para personas con discapacidad", y ello después de que los socialistas "dejaron una herencia" de "1.275 días de espera", es decir, de "tres años y medio de espera" para la Dependencia, "con lo cual, si partimos de lo que nos dejaron, la hemos reducido a la mitad".

BEBÉ DEPENDIENTE

Por otro lado, la consejera se ha referido al caso de una bebé andaluza de 19 meses, que, según ha informado el 'elDiario.es', padece una enfermedad ultra rara, con un 75% de discapacidad, y que lleva aguardando desde noviembre de 2023, cuando solicitó la ayuda a la Junta de Andalucía, la aprobación de una prestación para cuidados en el entorno familiar y apoyo a personas cuidadoras no profesionales.

Ante ello, Loles López ha dicho que "lo primero que tiene que hacer la Consejería es pedir disculpas, si ha habido algún error", pues "somos personas y creo que lo más honesto es pedir disculpas, siempre", ya que "no somos perfectos" y "los políticos también tenemos que pedir disculpas, somos personas y nos equivocamos, así que vaya por delante y, por supuesto, poner todos los recursos a disposición de esa niña y de esa familia. Pero, sobre la marcha, vamos, sin dudar y sin esperar ni un segundo".