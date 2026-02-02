Loquillo llevará su gira 'Corazones Legendarios' a Granada el 17 de octubre de 2026

Loquillo en concierto. - PROEXA

GRANADA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

Loquillo ha confirmado su regreso a Granada dentro de su aclamada gira 'Corazones Legendarios' y el concierto tendrá lugar el sábado 17 de octubre en el Palacio de Deportes.

La propuesta llega a Granada tras una primera etapa de conciertos en 2025 marcada por una excelente respuesta del público, con varias fechas que han colgado el cartel de entradas agotadas en distintas ciudades del país.

Este éxito ha reafirmado la vigencia artística de Loquillo y su capacidad para conectar con varias generaciones de seguidores, consolidando un directo que combina solidez musical, carisma escénico y un repertorio que forma parte de la historia del rock español.

Se trata de un proyecto con el que Loquillo rinde homenaje a la canción Legendary Hearts de Lou Reed y, al mismo tiempo, reivindica uno de los territorios musicales que mejor define su trayectoria: el rock en castellano.

Sobre el escenario, el barcelonés lidera una banda rotunda y enérgica, con la que demuestra una complicidad forjada a lo largo de años de carretera.

El disco Corazones Legendarios, publicado el pasado 26 de septiembre bajo el sello Warner, ha sido producido por Josu García y grabado en Music Lan (Figueres, Girona).

El álbum destaca por reunir a un amplio y diverso grupo de colaboradores que representan distintas generaciones y sensibilidades de la música española.

Entre ellos se encuentran nombres imprescindibles como Bunbury, Alaska, Leiva, Rubén Pozo, Manolo García, Coque Malla, Andrés Calamaro, Tarque, Miguel Ríos, Kutxi Romero o Dani Martín, junto a voces más poéticas como Miguel Poveda, Ismael Serrano o Nacho Vegas.

Desde su lanzamiento, ha cosechado un notable éxito comercial y de crítica, alcanzando el número uno en ventas en formato vinilo en su primera semana y situándose en el top 5 de ventas en formato CD.

Con una carrera que se mantiene viva, audaz y plenamente vigente, Loquillo afronta este 2026 con la convicción de que el directo sigue siendo el espacio natural donde sus canciones cobran todo su sentido.

Entradas ya a la venta en los canales oficiales, Ticketmaster (web, +34 932 514 228 y FNAC) y Enterticket.