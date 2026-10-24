Lorena Guerra lidera la candidatura del PP de Córdoba al Congreso y Salvador Fuentes Lopera al Senado

Archivo - Lorena Guerra (PP) en imagen de archivo. - PP - Archivo

CÓRDOBA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Comité del PP de Córdoba ha aprobado su propuesta de candidatura a las Cortes Generales para las elecciones generales que se celebrarán el próximo 29 de noviembre de 2026, que deberán ratificarse en el Comité Federal.

Según ha confirmado el partido en una nota, la presidenta de la Alianza Rural del PP de Andalucía, Lorena Guerra, será la número uno de la lista para el Congreso. Por otro lado, el presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes Lopera, liderará la papeleta para el Senado.

La lista para el Congreso la completan Fernando Priego Chacón, Cristina Casanueva Jiménez, Miguel Ángel Torrico Pozuelo, Irene Araceli Aguilera Galindo y Sergio Velasco Albalá. La candidatura por el Senado, por su parte, será seguida por orden por Lola Blanco López y Florentino Santos Porras.

ELECCIONES 2023

En los comicios generales de julio de 2023, la representación del PP de Córdoba en las Cortes Generales quedó integrada en el Congreso de los Diputados por Isabel Prieto Serrano y Bartolomé Madrid Olmo. La candidatura completa a la Cámara Baja estuvo conformada, en orden de lista, por Isabel Prieto, Bartolomé Madrid, María de la O Redondo Calvillo, María Antonia Aguilar Ríder y Javier Villafranca.

Por su parte, la nómina de senadores electos por la circunscripción cordobesa la compusieron Fernando Priego Chacón, Cristina Casanueva Jiménez y Lorena Guerra Sánchez. A este grupo en la Cámara Alta se sumó posteriormente Jesús Ramón Aguirre Muñoz, electo como senador por designación autonómica tras su etapa en la presidencia del Parlamento de Andalucía.