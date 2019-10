El presidente del TSJA espera que "no pase mucho tiempo" para que salga la sentencia del caso ERE

Actualizado 01/10/2019 11:01:10 CET

SEVILLA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, ha manifestado este martes que espera que "no pase mucho tiempo" para que salga la sentencia sobre el caso de los ERE irregulares, apuntando que, sin duda, es una sentencia "muy compleja" de redactar.

En declaraciones a Canal Sur Televisión (CSTV) recogida por Europa Press, Lorenzo del Río, que mantuvo una reunión recientemente con los magistrados que redactan la sentencia del caso ERE, ha indicado que se trata de una sentencia "muy compleja de redactar con muchos puntos problemáticos, que afecta a muchas personas". "Son lecturas y relecturas para evitar contradicciones y errores", según ha apuntado.

Del Río ha añadido que los magistrados le trasladaron que se encontraban ya en el "sprint final" y que iban a hacer el esfuerzo para que la sentencia "esté cuanto antes" porque eran conscientes de que el tiempo es algo importante en las sentencias.

En este sentido, el presidente del TSJA ha dicho que espera que "no pase mucho tiempo" para que salga la sentencia del caso de los ERE, aunque no ha podido precisar si podría estar o no en este mes de octubre.

En cuanto a la reunión que mantuvo con la juez María Núñéz Bolaños, que instruye el caso de los ERE y que en estos momentos se encuentra de baja, ha señalado que el objetivo de ese encuentro, en el que también participó el juez de apoyo que la está sustituyendo, era analizar que el Juzgado de Instrucción número 6 no se viera afectado por esta situación de baja de su titular y que no se

paralicen procedimientos.

Respecto a la investigación que hay abierta en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre la juez Núñez, el presidente del TSJA ha expresado que esta situación le preocupa por el plano personal como juez y como institución, porque es fundamental trasladar a la sociedad que se cuenta con jueces profesionales y serios. Ha dicho que la juez Núñez se siente "muy dolida por esta situación" y que él considera que lo mejor es estar "callado" y esperar a la resolución del promotor de la acción disciplinaria.