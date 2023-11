Lorite (PP) lamenta que Planas repita como ministro a pesar del "daño" que le ha hecho al sector primario

CÓRDOBA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Agricultura de la Diputación de Córdoba, Andrés Lorite (PP), ha lamentado este lunes que el diputado del PSOE por Córdoba en el Congreso de los Diputados Luis Planas repita como ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, todo ello a pesar del "daño" que "le ha hecho al sector primario desde que tomó posesión como ministro hace ya algunos años", en los que ha negociado "una política agraria común (PAC) bastante lamentable" y que trae al campo español "menos fondos".

Así lo ha expresado Lorite en respuesta a los periodistas, y se ha preguntado si va a "dimitir otra vez", pues Luis Planas "encabezó la lista del Partido Socialista en las anteriores elecciones generales y en cuanto que revalidó el cargo como ministro dimitió como diputado por la provincia de Córdoba, con lo cual dimitió de sus compromisos con respecto a esta provincia".

"Más adelante --ha proseguido Lorite--, dimitió de sus compromisos con el sector agrario en su conjunto, negociando una PAC bastante lamentable", que trae al campo español "menos fondos, más trabas burocráticas y más complejidad desde el punto de vista medioambiental". "La PAC que negoció el ministro Planas en Bruselas es dañina para el sector primario español", ha asegurado Lorite.

El también vicepresidente primero de la Diputación de Córdoba ha expresado que "ya sabemos los cordobeses y el sector primario de la provincia de Córdoba que en Luis Planas no tienen precisamente un aliado, sino que lo que tienen es un ministro que perjudica al sector".

"Por tanto, lejos de alegrarnos, es más de lo mismo y lamento profundamente el daño que el ministro Planas le ha hecho al sector primario desde que tomó posesión como ministro", ha dicho Lorite, quien ha apostillado que, "lamentablemente, creo que en esta nueva etapa, por la complejidad que va a tener, no solamente no va a mejorar su tratamiento hacia nuestra agricultura y nuestra ganadería sino que se va a empeorar", algo que no solo será "por la mala gestión del Ministerio de Agricultura sino por el clima en general en el que va a vivir ese Gobierno".