La lotera de Carrefour reparte la suerte en Granada con el 23.112, un número abonado que también llega a Galicia

Un niño del Colegio de San Ildefonso, canta un premio de la Lotería de Navidad, durante la celebración del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025. - Eduardo Parra - Europa Press

GRANADA 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La titular de la Administración número 30 de Granada, situada en el Carrefour de Armilla, se confiesa "contenta" e "ilusionada" tras haber repartido 600.000 euros con la venta de 10 series del 23.112, un número al que están abonados varios de sus clientes habituales y una empresa de Galicia, a la que también se ha ido un pellizco.

Rosa, que regenta esta administración desde hace cuatro años, ha señalado que aquí en Granada "se ha quedado bastante" y se trata de un número "muy repartido".

Ella no se ha quedado nada de este primer quinto premio, agraciado con 6.000 euros al décimo, según lamenta entre risas, si bien se muestra satisfecha de haber llevado la suerte a sus clientes.

"Es un número abonado que los clientes juegan los sábados y también en Navidad, aparte de ellos tenemos clientes que también lo llevan y hay una empresa que lo juega desde hace varios años que se lo mandamos, tanto para este sorteo como para el del Niño", relata Rosa en declaraciones a Canal Sur Radio.

De hecho, esta lotera afirma que no han devuelto nada de lo que llevaba su administración del 23.112. Incluso, el pasado sábado acudió un cliente a por un boleto de este número y ya no quedaba. "Se estará tirando de los pelos", ha ironizado entre lágrimas de felicidad.

El número ha sido cantado a las 10,34 horas en la cuarta tabla y también se han vendido en Andorra, Zaragoza y Cáceres, entre otros municipios.