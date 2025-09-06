La Lotería Nacional deja parte de un segundo premio en Sevilla y del tercero también en Málaga

Archivo - Bolas de lotería durante el ensayo del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, en el colegio de San Ildefonso, a 11 de diciembre de 2024, en Madrid (España). (Foto de archivo). - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

SEVILLA 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El segundo premio del sorteo extraordinario de septiembre de la Lotería Nacional celebrado este sábado, 6 de septiembre, dotado de 300.000 euros al número, ha recaído en el 23.563 y ha tocado, entre otras localidades, en la población sevillana de San José de la Rinconada.

En concreto, y según la información de Loterías y Apuestas del Estado consultada por Europa Press, este segundo premio se ha vendido en la administración número 1 de San José de la Rinconada, sita en la calle Virgen de la Esperanza, 20, así como, fuera de Andalucía, en Pamplona.

El primer premio, que ha correspondido al 88.589 y que está dotado con 1.500.000 euros al número, ha tocado en La Coruña y Valladolid, mientras que el tercer premio, dotado con 150.000 euros al número, también ha sonreído a la provincia de Sevilla, ya que se ha vendido en la administración número 1 de Osuna --en la calle Carrera, 19--, así como a la de Málaga, toda vez que se ha vendido en el despacho receptor número 50.510 de Torrox, sito en la Avenida del Faro, 3.

Fuera de Andalucía, el tercer premio se ha vendido en Madrid, Teruel y en la provincia de Toledo, tanto en la capital como en el municipio de Mocejón. Los reintegros de este sorteo han correspondido a los números 9, 4 y 0.