La Loyola acoge un congreso para promover una estrategia docente sostenible en las universidades andaluzas

SEVILLA, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los días 4 y 5 de julio el campus de la Universidad Loyola ha acogido el I congreso internacional de la red andaluza de Aprendizaje-Servicio Universitario (ApSU). Con el lema 'Generando sinergias para la institucionalización e investigación en ApSU', más de 50 investigadores han presentado sus comunicaciones en torno a cómo llevar a la enseñanza, a la investigación y a las instituciones universitarias conceptos como la sostenibilidad, el compromiso y el servicio a los demás.

El pasado 21 de junio de 2023, profesores de las universidades andaluzas constituyeron la Red Andaluza de Aprendizaje-Servicio Universitario, integrada en la red española de aprendizaje-servicio universitario. Entre sus propósitos está la celebración de este congreso con voluntad de constituirse un lugar de comunicación y encuentro entre profesorado, estudiantado, personal de administración y servicios y entidades sociales y comunitarias colaboradoras de las universidades andaluzas, ha detallado la Loyola en una nota de prensa.

El Congreso celebrado durante los pasados días 4 y 5 de julio ha acogido a casi medio centenar de investigadores y personal de universidades andaluzas interesados en la aplicación de esta metodología a la enseñanza. Para ello se presentaron 30 comunicaciones en torno a temáticas como la promoción de la sostenibilidad en la enseñanza, la cooperación al desarrollo o el aprendizaje-servicio aplicado a la enseñanza universitaria de ciencias de la salud.

Se presentaron estudios sobre estrategias para favorecer la inclusión, el compromiso cívico, el desarrollo de actitudes sociales y la ética. Proyectos de colaboración universitarios con entornos vulnerables, experiencias e iniciativas en este ámbito en todas las universidades participantes en el encuentro donde se puso de manifiesto la necesidad de institucionalización en la Universidad del aprendizaje-servicio. Una apuesta por los universitarios de ahora para que sean las personas comprometidas y críticas que necesita la sociedad para abordar los desafíos del futuro.

La presentación del congreso fue a cargo de la vicerrectora de Investigación, Mercedes Torres, que animó a los presentes a "aprovechar el entorno propicio para la comunicación y el intercambio de ideas sobre esta metodología presente en la docencia y en la investigación de las universidades". Torres definió el aprendizaje-servicio como "un conjunto de herramientas no sólo para dar competencias específicas del grado sino para que los alumnos resuelvan problemas reales del mundo actual, con un deseo de formar una sociedad mejor, más justas en un mundo de diálogo y acogida".

Eduardo Ibáñez, investigador de la Universidad Loyola, director del Instituto de Investigación de Ética Aplicada y uno de los promotores principales de la red y del encuentro, destacó la oportunidad de "crear este espacio para caminar juntos en las universidades, aspirar a la máxima calidad de las aportaciones pero también fortalecer las redes de trabajo, aprender unos de otros y compartir experiencias con el fin de impulsar procesos de institucionalización".

El investigador destacó principalmente el mensaje sobre el significado de la ApSU, que "no deja de ser una respuesta de la Universidad a la sociedad, para formar ciudadanos críticos y comprometidos con la transformación social, con esta metodología, lo hacemos de manera universitaria". Por su parte Berta Paz Lourido, profesora titular de la Universidad de las Islas Baleares, presidenta de la Asociación de Aprendizaje-Servicio Universitario (ApSU) y vicepresidenta de la European Association of Service-Learning in Higher Education fue la encargada de la conferencia inaugural titulada "Situación del Aprendizaje-Servicio en el contexto español y europeo. Logros y retos".

En las universidades de la Compañía de Jesús en España (UNIJES), el ApSU se define como una "privilegiada forma de acercamiento a la realidad que facilite el sentir y la intención transformadora como ingrediente fundamental en el aprendizaje". En este sentido, esta prioridad se materializa a través de los Cuadernos de Pedagogía Ignaciana Universitaria, que "pretenden inspirar y aplicar la pedagogía ignaciana, desde la visión del paradigma universitario Ledesma-Kolvenbach, mediante varias metodologías activas que son tendencia en la educación superior".

En este sentido, la Universidad Loyola ha apostado por promover el ApSU en su metodología, tanto a través de la pedagogía ignaciana como aportando valor a través de la Unidad de Innovación Docente (UFI) encargada del acompañamiento necesario para introducir esta estrategia en la enseñanza a través de la introducción de elementos innovadores en la formación.