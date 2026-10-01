LPS Group llega a Córdoba con previsión de alcanzar 50 empleados y convertir la ciudad en 'hub' para Andalucía

El alcalde de Córdoba, José María Bellido; el CEO de LPS Group, Sergio Lara; la presidenta del Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo (Imdeec), Blanca Torrent, y el director de Desarrollo de Negocios, Mariano Lamo. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Córdoba, José María Bellido; el CEO de LPS Group, Sergio Lara, y la presidenta del Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo (Imdeec), Blanca Torrent, han informado este jueves de la instalación de la citada empresa multinacional en el espacio Baobab, en el polígono Tecnocórdoba, con previsión de alcanzar entre 30 y 50 trabajadores y un volumen de negocio de entre dos y tres millones de euros en 2027, además de convertir dicho centro en su 'hub' para Andalucía, con una actividad de ingeniería, redes de telecomunicaciones y centros de datos.

En rueda de prensa junto al director de Desarrollo de Negocios, Mariano Lamo, y el responsable de Negocios de la zona sur, José David Castillejo, el alcalde ha destacado que la llegada de LPS Group supone "un voto de confianza" en la ciudad, en su talento y en sus perspectivas de futuro, de manera que ha considerado que la implantación de la compañía representa "una apuesta por los cordobeses". El regidor ha subrayado que LPS aporta más de una década de experiencia internacional a un sector que "no es que sea de futuro, sino que ya es de presente".

Así, Bellido ha explicado que la llegada de la empresa se integra en el nuevo modelo industrial que se desarrolla en Córdoba, basado en la innovación, las nuevas tecnologías y una industria verde, sostenible y tecnológica, a la vez que ha defendido que el objetivo consiste en "crecer juntos", de ahí que haya elogiado que la implantación puede generar oportunidades para trabajadores y empresas locales.

Por su parte, el CEO de LPS Group ha detallado que la empresa comenzó como una ingeniería y actualmente es "un integrador de telecomunicaciones", con proyectos "ya en mano de despliegues de redes para operadores". Lara ha indicado que los centros de datos constituyen una de las principales apuestas de futuro de la compañía y ha aseverado que ya cuenta con acuerdos con "dos compañías para implantar, instalar y diseñar centros de datos modulares". El responsable empresarial ha transmitido que Córdoba representa "una oportunidad a nivel nacional" y ha asegurado que la compañía quiere aprovechar el talento disponible en la ciudad.

Ante ello, ha reivindicado que Córdoba sea el 'hub' de toda la plantilla que tiene en Andalucía, "la base logística u oficina principal". La empresa cuenta ya con personal trabajando en proyectos en Córdoba, al tiempo que ha avanzado que la Base Logística del Ejército de Tierra presentará "un potencial de negocio tremendo" para la entidad.

Mientras, la presidenta del Imdeec ha remarcado que la incorporación de LPS Group es una nueva apuesta empresarial por Córdoba y ha señalado que ello muestra que "la ciudad avanza para ser cada vez más industrial, competitiva y atractiva para la inversión". Así, Torrent ha declarado que el espacio de aterrizaje está concebido para ofrecer a las empresas "un entorno donde asentarse, pero sobre todo un aliado institucional para crecer, generar empleo de calidad y acelerar el desarrollo de la ciudad".