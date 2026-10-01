La Junta promoverá la Alianza Andaluza Universidad-Industria con los 25 principales sectores productivos

El consejero de Universidad, Industria, Energía e Innovación, Jorge Paradela, en la apertura del curso académico 2026/2027 de la Universidad de Cádiz (UCA) en el campus de Jerez de la Frontera (Cádiz) - JUNTA DE ANDALUCÍA

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 1 (EUROPA PRESS)

El consejero de Universidad, Industria, Energía e Innovación, Jorge Paradela, ha avanzado que en los próximos meses la Junta promoverá la Alianza Andaluza Universidad-Industria, que desarrollará un acuerdo de colaboración entre las instituciones académicas y los 25 principales sectores industriales de la comunidad.

Así lo ha puesto de manifiesto durante la apertura del curso académico 2026/2027 de la Universidad de Cádiz (UCA), donde ha destacado la inversión de ocho millones de euros en el aulario Carmelo García Barroso del campus universitario de Jerez de la Frontera.

En una nota, la Junta ha detallado que los segmentos que se incluyen en este marco de cooperación hacen referencia a las 19 cadenas de valor incluidas en el plan Crece Industria, además de a los ámbitos aeroespacial, defensa, hidrógeno, biogás, agrotech y minería.

Según Paradela, el propósito que se persigue con esta iniciativa es "fomentar un entorno propicio para la transferencia", en el que la industria incorpore a la universidad como "socio estratégico de su desarrollo, para que la actividad investigadora confluya con las oportunidades en materia social, de empleo o de mercado".

Continuando con esa conexión, ha destacado "el esfuerzo" que viene desarrollando la UCA para adaptar su oferta formativa y de especialización de talento a lo requerido por los sectores estratégicos de Cádiz.

Para ello, ha puesto como ejemplo el nuevo grado en Ingeniería en Energías Renovables, que se estrena dentro de la nueva programación académica en el campus de Algeciras, y que ha calificado como "título estratégico para responder al reto de la transición energética y la descarbonización".

"Andalucía ocupa en esta esfera un lugar de liderazgo por su crecimiento en los últimos años", ha apostillado Paradela, quien ha hecho alusión al doctorado en Marketing e Investigación de Mercados, que se pone en marcha este curso en el campus de Jerez, en colaboración con la Universidad de Málaga, y que destaca por ser el primero especializado en esta materia en el sistema público universitario.

A estas enseñanzas se suman otras como las lanzadas en el 2025/2026, también dentro de la nueva programación, y que hacen referencia al máster en Petroquímica y Tecnologías del Hidrógeno y al de Gestión Portuaria y Logística, así como al grado en Economía Azul Sostenible, este último "clave para el futuro de la provincia" de Cádiz, donde esta actividad aporta "el 17,5% del PIB a través de más de 3.300 empresas", según ha apostillado el consejero.

Fruto de esa conexión con el entorno son también la trayectoria de la UCA en el área de las ciencias y tecnologías del mar, a través de Ceimar y su actividad investigadora, o su presencia en el Clúster Marítimo Naval de Cádiz.

En opinión de Paradela, "Cádiz se ha consolidado como un polo industrial e innovador de primer nivel, con referencias indiscutibles en industria naval, aeronáutica, logística y defensa, economía azul y sostenibilidad".

Todo eso hace de la provincia "un polo industrial e innovador de primer nivel", como ha indicado, para añadir que Jerez ocupa "un lugar preeminente", con proyectos impulsados desde la Junta como el Hub Aeronáutico Net Zero Jerez, cuya dotación regional se ha incrementado hasta los 30,8 millones.

También se ha hecho referencia al futuro Centro de Referencia Aeroespacial de Andalucía, que también se asentará en la ciudad jerezana.

En este contexto, el responsable andaluz ha remarcado que el nuevo diseño de la Consejería de Universidad, Industria, Energía e Innovación permitirá ahondar en la cadena de valor que conforman el conocimiento, la ciencia y la empresa, y de manera singular, la industria, con el fin último de convertir a Andalucía en "la gran región industrial y tecnológica del sur de Europa gracias al conocimiento, la innovación y nuestros recursos estratégicos".

OCHO MILLONES EN AULARIO DEL CAMPUS DE JEREZ

Por otro lado, el consejero de Universidad e Industria ha puesto el acento en "el esfuerzo inversor" realizado por su departamento para construir el nuevo aulario Carmelo García Barroso, que se incorpora este nuevo curso a la vida universitaria del campus de Jerez.

Este proyecto ha contado con ocho millones de euros a través de los diferentes planes de inversiones e infraestructuras desarrollados por la Junta desde el inicio del Gobierno de Juanma Moreno.

Asimismo, ha defendido el compromiso del Ejecutivo regional con la mejora del sistema público universitario, recordando el anuncio dado por el presidente andaluz de duplicar en el próximo ejercicio el incremento registrado en este 2026 el modelo de financiación.

No obstante, ha matizado que "hablar de financiación también lleva implícita una referencia a la responsabilidad", ya que esa aportación de recursos "se sostiene en gran medida con el esfuerzo que hacen las familias andaluzas a través de sus impuestos".

Por eso, ha abordado la necesidad de avanzar hacia un modelo en el que se hable también de "resultados, indicadores y objetivos de éxito".

La recién creada Dirección General de Financiación, Infraestructuras y Recursos Universitarios y el grupo de trabajo técnico para evaluar los gastos de personal son, a su juicio, los instrumentos que permitirán ahondar en "la eficiencia y la sostenibilidad" del sistema público.

En cualquier caso, ha hecho hincapié en que en la última legislatura las universidades públicas andaluzas han recibido "año tras año más fondos de la Junta que nunca en su historia", con una inyección en 2026 de casi los 1.826 millones, una cuantía que supone un alza del 33% desde 2018.

Con esas cifras, ha abundado, "Andalucía es la comunidad que mejor financia a sus instituciones públicas, rozando el 1% del PIB".

En el caso de la Universidad de Cádiz, la aportación inicial de recursos en 2026 ha sido de 157 millones.

En materia de financiación, Paradela también ha señalado que fue el presidente Juanma Moreno el que "saldó la deuda de 800 millones de euros procedente del anterior gobierno" del PSOE.

Además del pilar financiero, el consejero de Universidad e Industria ha abordado los otros tres grandes ejes que han sustentado la reforma del sistema universitario andaluz acometida en los últimos cuatro años.

En esa transformación, ha aludido a la Ley Universitaria para Andalucía (LUPA) y a las mejoras laborales para el conjunto de la plantilla conformada por el personal docente e investigador (PDI) y el personal técnico, de gestión y de administración y servicios (PTGAS), de las que se han beneficiado más de 25.000 personas, de las que más de 2.100 pertenecen a la UCA.

Esto se completa con el desarrollo de la nueva programación académica, con más de 200 títulos a implantar hasta el curso 2028/2029. En este año académico son 37 las enseñanzas que se estrenan, de las que dos pertenecen a la institución gaditana.