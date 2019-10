Lucrecio Fernández afea la reprobación a Montero por utilizar el Parlamento en precampaña para la "confrontación"

Publicado 10/10/2019 14:08:20 CET

SEVILLA, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Lucrecio Fernández, ha criticado este jueves que se plantee, a petición de Ciudadanos (Cs), la reprobación de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en Pleno parlamentario dado que, a su juicio, se utiliza el Parlamento andaluz en precampaña para la "confrontación".

Así lo ha precisado Fernández en relación a la propuesta de Cs de reprobar a la ministra andaluza por "incumplir de manera flagrante con Andalucía" con el "impago" de 1.350 millones de euros correspondientes a las entregas a cuenta y la liquidación del IVA.

En declaraciones a periodistas tras inaugurar en Sevilla una jornada sobre el Brexit, el delegado del Gobierno ha dicho que es "absolutamente inaceptable" que se use dicha "confrontación como precampaña". En su opinión, "los partidos usan el Parlamento porque no tiene ninguna justificación política esa reprobación".

Al hilo, ha señalado que Montero "fue quien que presentó un acuerdo sobre financiación autonómica global y Cs no voto a favor de ese acuerdo" mientras que el PP "cuando tuvo la responsabilidad del Gobierno se negó a modificar el acuerdo de financiación autonómica". "Montero es responsable de buscar formulas que permitieran incluso siendo un Gobierno en funcionas transferir los fondos y lo ha hecho con la mayor de las diligencias", ha elogiado.

Así, ha afeado que se utilice el Parlamento para la "confrontación con el Gobierno central", a la par que ha criticado la posición de los partidos basada en que "si el dinero no viene me quejo y si viene también me quejo". En relación a la liquidación del IVA, ha explicado que Hacienda está poniendo "todos los recursos para trasladar el dinero que realmente se debía" por lo que ha dicho que "si se piensa que queda pendiente un mes de la liquidación habrá que justificarlo".