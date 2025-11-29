Luis García Millán (Jaén Merece Más): "El cambio para Jaén empieza en el Parlamento andaluz"

El candidato de Jaén Merece Más (JM+) al Parlamento de Andalucía, Luis García Millán, ha mantenido un encuentro con afiliados y simpatizantes para escuchar personalmente las inquietudes y demandas de la ciudadanía - JAÉN MERECE MÁS

JAÉN, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Jaén Merece Más (JM+) al Parlamento de Andalucía, Luis García Millán, ha mantenido un encuentro con afiliados y simpatizantes para escuchar personalmente las inquietudes y demandas de la ciudadanía y "avanzar en la construcción de una agenda política firme, realista y centrada en lo que Jaén lleva demasiado tiempo reclamando".

Bajo el lema 'Jaén Primero', la reunión ha puesto sobre la mesa las prioridades que guiarán la acción política de la formación: vivienda más accesible y con planificación real; empleo digno y vinculado a nuevos sectores estratégicos; una sanidad pública eficaz, sin listas de espera inasumibles y con el reconocimiento de Jaén como zona de difícil cobertura.

JM+ también apuesta por una educación sólida, con centros bien dotados, titulaciones necesarias y un apoyo decidido a la FP y a la Universidad de Jaén; así como una apuesta inequívoca por la transparencia, la lucha contra la corrupción y unas infraestructuras modernas que conecten a la provincia con nuevas oportunidades.

"Solo escuchando a la gente podemos construir el Jaén que merecemos. Y esa construcción empieza por poner a la provincia en primer lugar", ha señalado García Millán. "Creo sinceramente que el cambio es posible, y que debe comenzar en el Parlamento de Andalucía. Nuestro reto es llegar consolidarnos y empezar a remar hacia un futuro mejor para Jaén", ha señalado.