Luis González Palma inaugura en Córdoba la exposición de la XII edición del Premio de Fotografía Pilar Citoler

CÓRDOBA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Este martes se ha inaugurado en el Teatro Cómico Principal de Córdoba la exposición de Luis González Palma, ganador de la XII edición del Premio Bienal Internacional de Fotografía Contemporánea (Pbifcpc). El acto ha contado con la presencia del rector de la Universidad de Córdoba (UCO), Manuel Torralbo, y de representantes de las instituciones colaboradoras: la Fundación Cajasol y la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía.

Según ha indicado la UCO en una nota, más de 60 fotografías que recorren la trayectoria artística de la última década de Luis González Palma se exponen en el Teatro Cómico Principal de Córdoba para reconocer su labor creativa a lo largo de su dilatada carrera. Esta exposición constituye una parte del premio que se concede al ganador de este galardón internacional.

El Pbicpc tiene entre sus objetivos reconocer la trayectoria de los grandes creadores de la fotografía contemporánea. Luis González Palma nació en 1957 en la ciudad de Guatemala. Su graduación en la carrera de arquitectura, junto a su interés por el arte, la fotografía y la pintura, le llevaron a ampliar sus horizontes creativos. A finales de los ochenta del pasado siglo y, sobre todo, en los noventa impulsó la disidencia artística en su país.

Son numerosas sus muestras individuales en Chicago, Australia, México, Corea, Argentina, Reino Unido, Italia, Francia y España. Representó a su país en la 51ª Edición de la Bienal de Venecia. Se trata, pues, de un artista consagrado y reconocido internacionalmente que con este galardón viene a consolidar al Pbifcpc como uno de los premios de fotografía contemporánea más prestigiosos del panorama nacional e internacional.

En la muestra que acoge el Teatro Cómico Principal se exponen obras de varias de sus series más celebradas y reconocidas en las que, con una imaginación distópica, trata de posicionar su incomodidad en la vida. Sus constelaciones son una provocación a la realidad presente, a la intrascendencia, al valor de la geometría inacabada. La inconformidad con la plástica habitual le lleva a romper los círculos, los formatos y el soporte de su obra. Así, destruye en cierto modo los formatos clásicos, desprecia los límites de la fotografía clásica y provoca en el espectador una incertidumbre difícil de catalogar.

Por eso, algunos espectadores no entienden cómo la geometría de sus formas rompe, por ejemplo, el límite de la grafía de una palabra. De hecho, su obra ganadora de la XII Edición del Pbifcpc, requiere de un tratamiento especial en su manejo, por la textura de su soporte y por la ingravidez de los elementos que la integran. Así, se ha cuidado extraordinariamente la presentación de sus creaciones que se ofrecen en el Teatro Cómico Principal de Córdoba.

El espectador va a disfrutar de una personalidad artística que le han convertido en un autor "infinito, poliédrico e inabarcable". Su técnica es la expresión de pequeños fracasos en palabras de él mismo y en sinergias confesadas con Alejandro Castellote, el comisario de varias de sus exposiciones. Castellote, comisario de la muestra también en la ciudad, ha sabido recorrer "su esencia más íntima" en la obra seleccionada para esta exposición que presentamos en Córdoba.

Las series Koãn, que en el budismo Zen, es una pregunta sin solución lógica, tiene como objetivo romper las pautas normales de pensamiento e introducirse en una súbita conciencia de iluminación del más allá; la imagomeotría de Celestial que confunde al observador en soportes de delicado papel cebolla tan de su gusto; la imponente serie Möbius con retratos del pasado más presente generadores de melancolía en retratos intemporales sobre el frágil papel arroz; la cuidada isla hecha de agua en homenaje intemporal a sus padres y, finalmente la impresión en papel de acuarela de un pájaro de piedra; no dejarán indiferente a quien busque una fotografía que es poesía en sí misma.

Todo ello estará presente en el Teatro Cómico Principal desde el día 23 de septiembre hasta el 30 de noviembre de 2025, con el patrocinio de la Fundación Cajasol y la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía y la organización de la Universidad de Córdoba.

La muestra se puede visitar los martes, miércoles, sábados y domingos de 11,00 a 14,00 horas y los jueves y viernes de 11,00 a 14,00 y de 18,30 a 20,00 horas