Luz verde del Gobierno al acuerdo para designar a la Fundación Tres Culturas como 'centro de categoría 2' de la Unesco

Archivo - Acto celebrado en 2024 en la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo, en Sevilla, con el consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz. (Foto de archivo). - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

MADRID/SEVILLA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado en su reunión de este martes, 13 de enero, el acuerdo por el que se autoriza la firma y la aplicación provisional del Acuerdo Internacional entre el Reino de España y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) relativo a la designación de la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo como 'Centro de Categoría 2 auspiciado por la Unesco'.

Así se recoge en la referencia del Consejo de Ministros, consultada por Europa Press, en la que se detalla que la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo es una institución hispanomarroquí, constituida el 8 de marzo de 1999 en la ciudad de Sevilla, "con una amplia trayectoria en el campo de la diplomacia cultural, el fomento del conocimiento y el entendimiento mutuo".

Basada "en los principios de la paz, el diálogo y la tolerancia entre pueblos y culturas del mediterráneo", se adhirieron a esta iniciativa del Reino de Marruecos y de la Junta de Andalucía el Centro Peres por la Paz, la Autoridad Nacional Palestina y "otras personas e instituciones de Israel comprometidas con el diálogo y la paz", haciendo de esta fundación "un referente de tolerancia y progreso de características singulares y, en cierto modo, excepcionales", añade la referencia del Consejo de Ministros.

El 22 de marzo de 2024, el Gobierno de España presentó una propuesta a la directora general de la Organización de la Unesco para el establecimiento de la 'Fundación Tres Culturas del Mediterráneo', sita en Sevilla, como "centro de categoría 2 de la Unesco", propuesta que fue aprobada por el 222º Consejo Ejecutivo de la Unesco, y posteriormente por la 43ª Conferencia General de la Unesco.

Los institutos y centros de 'categoría 2' auspiciados por la Unesco (CC2) constituyen "una red mundial de instituciones de excelencia en los ámbitos de competencia de la Organización, prestando asistencia y servicios técnicos a los Estados miembros, los asociados cooperantes y las oficinas de la red de la Unesco sobre el terreno como parte de su Estrategia Global de Asociación".

El acuerdo recoge los objetivos y funciones del Centro, entre los que destacan "prestar apoyo a los programas de la Unesco para promover la cooperación internacional y el desarrollo entre los Estados miembros de la región mediterránea en lo relativo a la diversidad cultural y al diálogo intercultural o garantizar el desarrollo de una red de instituciones y socios públicos y privados, llevar a cabo estudios científicos y organizar simposios internacionales y actividades de refuerzo de las capacidades en la región mediterránea y en otras regiones del mundo".

La "aplicación provisional" del acuerdo se producirá "a partir del momento de la firma por las partes", y entrará en vigor "una vez que se haya notificado por escrito a la Unesco que se han cumplido todos los trámites requeridos a tal efecto por la legislación interna del Reino de España". Además, se establece que el acuerdo tendrá "una duración de ocho años a partir de la fecha de su firma".