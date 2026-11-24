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GRANADA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comisión extraordinaria de Economía y Hacienda, Recursos Humanos e Innovación del Ayuntamiento de Granada ha dictaminado favorablemente este martes las modificaciones de las ordenanzas fiscales para 2027, que incluyen nuevas bonificaciones para comercio, actividad cultural y eficiencia energética, así como cambios en la tasa de residuos. Los dos expedientes, una vez analizadas las 28 alegaciones presentadas, serán elevados al Pleno de noviembre para su aprobación definitiva.

Según señalan desde el Consistorio en un comunicado, entre las principales medidas destacan una bonificación del 25% del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) para determinadas obras en locales comerciales y culturales, así como para la instalación de puntos de recarga de vehículos eléctricos, y otra del 10% del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) durante tres años para quienes sustituyan calderas contaminantes por sistemas de aerotermia.

La edil de Economía y Hacienda, Rosario Pallarés, ha destacado que "con estas ordenanzas queremos apoyar al comercio y a la actividad cultural, facilitar nuevas inversiones y avanzar hacia una Granada más sostenible. Son medidas concretas para ayudar a quienes mantienen sus negocios y a quienes quieren poner en marcha nuevos proyectos".

En el caso del IBI, la bonificación del 10% durante tres años podrá aplicarse a inmuebles de cualquier uso catastral, incluidas viviendas habituales, viviendas destinadas al alquiler y locales donde se desarrollen actividades económicas. La reducción acumulada no podrá superar el 33% del coste de sustitución de la caldera y comenzará a aplicarse al año siguiente de realizar el cambio. Así, quienes sustituyan su caldera en 2027 podrán beneficiarse de esta medida a partir de 2028.

Por su parte, la bonificación del 25% del ICIO se aplicará a obras en establecimientos permanentes dedicados a la venta al por menor de alimentos, bebidas y productos industriales no alimenticios. En el ámbito cultural, beneficiará a determinadas actividades de artistas, artesanos, restauradores de obras de arte, escritores y otros profesionales del sector, así como a bibliotecas y museos.

Pallarés ha destacado que "estas bonificaciones están vinculadas también a nuestra apuesta por Granada 2031. Queremos que la cultura genere oportunidades, que los profesionales y creadores puedan desarrollar su actividad en la ciudad y que el comercio de proximidad siga siendo una parte fundamental de nuestros barrios".

Las modificaciones fiscales incluyen también cambios en la bonificación obligatoria del IBI para viviendas de protección oficial, que dejará de exigir que el titular sea una persona física y que todos los miembros de la unidad familiar estén empadronados en la vivienda. Además, la tasa por expedición de documentos administrativos contempla la gratuidad de los atestados por accidentes de tráfico.

Estas modificaciones se suman a las bonificaciones fiscales en materia de vivienda y apoyo a las familias aprobadas el pasado año y aplicadas durante 2026. Entre ellas, el Consistorio destaca las reducciones de hasta el 90% del IBI para familias numerosas en su vivienda habitual, así como una bonificación del 50% durante cinco años para propietarios de viviendas protegidas menores de 40 años, mayores de 65 o con una discapacidad reconocida de al menos el 33%.

También se incorporó una reducción del 50% del IBI para viviendas destinadas al alquiler cuyo precio esté limitado por ley. En 2026, el importe bonificado a familias numerosas ha aumentado un 34% y el destinado a viviendas protegidas, cerca de un 149% respecto al año anterior.

La modificación incluye también una bonificación del 25% del ICIO para las obras e instalaciones necesarias para implantar puntos de recarga de vehículos eléctricos, con el objetivo de favorecer una movilidad más sostenible y mejorar la calidad ambiental.

RESIDUOS

La comisión ha dado también luz verde a la modificación de la tasa municipal de residuos para 2027, que contempla una reducción para determinados inmuebles culturales, religiosos y sanitario-asistenciales de entidades sin ánimo de lucro.

Según apuntan, esta medida busca evitar cuotas excesivamente elevadas en inmuebles que, por su gran superficie y valor catastral, soportan importes especialmente altos. Para ello, se establece un umbral de 3.000 euros, de manera que la parte de la cuota que supere esa cantidad se reducirá a la mitad, mientras que los primeros 3.000 euros se mantendrán sin cambios.

La tasa mantiene un sistema de cálculo que combina una cuota básica, determinada por la superficie y el valor catastral de los inmuebles, y otra variable, que tiene en cuenta la cantidad de residuos recogidos en las distintas zonas de la ciudad. Este modelo, avalado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en julio de 2026, permite diferenciar las cuotas según las características de cada inmueble y la generación de residuos de su zona.

La ordenanza mantiene también las reducciones para los hogares con menos recursos, con una rebaja del 80% de la cuota cuando los ingresos no superan 1,5 veces el IPREM y del 90% en situaciones de riesgo de exclusión social. Asimismo, conserva los incentivos zonales relacionados con la separación de residuos y la bonificación del 90% de la cuota variable para comercios de alimentación y restaurantes que reduzcan el desperdicio alimentario.

La modificación contempla también una actualización de las cuotas mínimas de los dos primeros tramos de la tarifa, de acuerdo con la evolución de los costes del servicio, incluidos los laborales. Esta adecuación se enmarca en las exigencias de la legislación estatal, que obliga a los ayuntamientos a establecer una tasa de residuos que cubra el coste del servicio y no sea deficitaria.

"La normativa estatal nos obliga a cubrir el coste del servicio de recogida de residuos, pero también podemos introducir medidas que tengan en cuenta las características de determinados inmuebles y eviten cuotas desproporcionadas, siempre dentro de los límites que establece la ley", ha dicho Pallarés.