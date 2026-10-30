Mabel Mayo lamenta el fallecimiento de un Guardia Civil en el accidente y destaca la "impecable" labor del cuerpo

La delegada del Gobierno de España en Andalucía, Mabel Mayo, junto con el general de Brigada del Cuerpo de la Guardia Civil, jefe de la IV Zona de Andalucía, Luis Ortega. - DELEGACIÓN GOBIERNO EN ANDALUCÍA

SEVILLA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno de España en Andalucía, Mabel Mayo, junto con el general de Brigada del Cuerpo de la Guardia Civil, jefe de la IV Zona de Andalucía, Luis Ortega, ha visitado este viernes la sede de la Benemérita, donde ha firmado en el Libro de Honor para expresar sus condolencias por el fallecimiento de un agente de la Guardia Civil en el accidente ferroviario en Urda.

Durante la visita, la delegada ha expresado su pesar y solidaridad a la Guardia Civil y ha reconocido el trabajo que están desarrollando las distintas unidades del Cuerpo que participan en las actuaciones derivadas del siniestro, tal y como ha asegurado la delegación del Gobierno en una nota de prensa.

"Hoy es un día de profundo dolor para toda la familia de la Guardia Civil y para el conjunto de la sociedad", ha manifestado Mayo, quien ha trasladado todo su cariño y apoyo a los familiares, compañeros y amigos de las víctimas.

En concreto, Mabel Mayo ha visitado los Servicios Médicos, la Unidad de Psicología y la Unidad de Criminalística, cuyos efectivos participan en las labores vinculadas a la emergencia. Así, la representante del Ejecutivo ha puesto en valor "la profesionalidad, la entrega, el compromiso y la impecable labor de todos los efectivos que están trabajando en unas circunstancias especialmente difíciles".

En este contexto, Mayo ha recordado que "la Guardia Civil ha habilitado distintas dependencias para atender a los familiares de las víctimas del accidente ferroviario". Según la delegación, el objetivo prioritario de estas oficinas es avanzar en la identificación de las personas fallecidas mediante la toma de muestras de ADN y agilizar así este proceso.

"Somos conscientes de la angustia y la incertidumbre que están viviendo en estos momentos. Por eso es fundamental ofrecerles todo el acompañamiento y apoyo necesario, y trabajar con la máxima sensibilidad y rigor en las labores de identificación", ha señalado.

En Andalucía, los familiares pueden acudir a la sede de la IV Zona de la Guardia Civil, situada en la avenida de la Borbolla, número 8, en Sevilla, y a la Comandancia de Córdoba, con entrada por la avenida de los Mozárabes. Hasta el momento, en Andalucía se han presentado siete denuncias por desaparición de familiares relacionadas con el accidente ferroviario.

Finalmente, la delegada del Gobierno ha reiterado el apoyo y reconocimiento del Gobierno de España a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y ha subrayado la importancia del trabajo coordinado de todos los profesionales que intervienen en las distintas actuaciones derivadas de esta tragedia. "Su trabajo, coordinación y colaboración son fundamentales para atender esta emergencia y acompañar a las familias en unas circunstancias tan dolorosas", ha concluido.