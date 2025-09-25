La magia e ilusionismo llega a los teatros de Córdoba con Mag Lari, Magicians y Luis Piedrahita del 9 al 11 de octubre

Presentación del ciclo 'La Magia está en Córdoba', que se desarrolla del 9 al 11 de octubre con una programación que aúna la magia y el ilusionismo para ofrecer los mejores espectáculos en el Gran Teatro y el Teatro Góngora. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

El Instituto Municipal de Artes Escénicas (IMAE) de Córdoba acoge una temporada más el ciclo 'La Magia está en Córdoba' del 9 al 11 de octubre con una programación que aúna la magia y el ilusionismo para ofrecer los mejores espectáculos en el Gran Teatro y el Teatro Góngora.

En una nota, la presidenta del IMAE, Isabel Albás, ha destacado que este es "un ciclo muy especial que impulsamos la pasada temporada y que este año vuelve de la mano de los mejores profesionales no sólo de la magia, sino también del ilusionismo", siendo "unas disciplinas dentro de las artes escénicas que bien merecen un espacio en nuestros teatros municipales", ha aseverado.

En esta edición del ciclo recalan en los teatros de Córdoba tres espectáculos dirigidos por grandes profesionales. El protagonista de la primera función en el Teatrop Góngora será el reconocido humorista e ilusionista Luis Piedrahita con su nuevo 'show' 'Apocalípticamente incorrecto'. Esta es una oportunidad única para disfrutar de la faceta más ingeniosa que se da a conocer a través de un monólogo irónico sobre la libertad y el destino.

El 10 de octubre, también en el Teatro Góngora, llega a Córdoba la gira de exhibición de magos españoles galardonados a nivel internacional. 'Magicians, La magia de los campeones' reúne en su gira a los magos Adrián Carratalá y Mag Marín, y la ilusionista Katerina. Todos ellos se suben al escenario para dejar que el público viva la magia a través de una experiencia inolvidable.

La clausura del ciclo corre a cargo de Mag Lari con su 'show' 'Strafalari' en el Gran Teatro el 11 de octubre. Después de tres décadas actuando en escenarios de todo el mundo, Mag Lari llega con un nuevo espectáculo cargado de magia, participación y grandes ilusiones.

Para los amantes de la magia y el ilusionismo, el IMAE ofrece un bono descuento del 35% para los que adquieran entradas a los tres espectáculos del ciclo 'La Magia Está en Córdoba'. Las entradas para todos los espectáculos del IMAE están disponibles en la web 'teatrocordoba.es', en las taquillas de los teatros de Córdoba en su horario habitual y en la aplicación IMAE-Teatros de Córdoba, disponible para IOS y Android.