Magna Jaén 2025: Guía completa con horarios y recorridos de todas las cofradías participantes

JAÉN, 3 Oct.

La procesión magna 'Magnum Rosarium Spei: Rosario de Esperanza del Santo Reino' es uno de los eventos más esperados del año en Jaén para los cofrades. Se vivirá una jornada mágica este sábado, en la que una veintena de cofradías saldrán de forma extraordinaria a las calles, con una previsión de asistencia superior a las 40.000 personas. Este es el horario y recorrido:

Recorrido oficial

Salida: 16,00 horas

Itinerario: Calle Virgen de la Cabeza, Avenida de Madrid, Virgen de la Capilla, Plaza de la Constitución, Bernabé Soriano, Plaza San Francisco, Calle Campanas y Plaza Santa María.

Cofradía Virgen de las Mercedes

Salida del templo: 08,30 horas

Entrada en Carrera Oficial: 16,00 horas

Salida de Carrera Oficial: 18,30 horas

Entrada en el templo: 20,30 horas

Itinerario: Plaza de San Bartolomé, Virgilio Anguita, Martínez Molina, Colon, Eduardo Arroyo, Madre Soledad Torres Acosta, Paseo de la Estación, Virgen de la Cabeza, CARRERA OFICIAL, Plaza de Santa María, Maestra, Martínez Molina Virgilio Anguita y San Bartolomé.

Cofradía Nuestra Señora de Zocueca

Salida del templo: 09,15 horas

Entrada en Carrera Oficial: 16,05 horas

Salida de Carrera Oficial: 18,35 horas

Entrada en el templo: 22,00 horas

Itinerario: Plaza de la Virgen de la Paz, Doctor Fleming, Menéndez y Pelayo, Santo Reino, Paseo de la Estación, Virgen de la Cabeza, CARRERA OFICIAL, Plaza de Santa María, Almenas, Muñoz Garnica, Plaza de San Ildefonso, Teodoro Calvache, Portillo San Jerónimo, Sixto Cámara, Avenida de Granada, Cuesta de Belén, Eras de Belén y Plaza Virgen de la Paz.

Cofradía Virgen de la Fuensanta

Salida del templo: 10,00 horas

Entrada en Carrera Oficial: 16,10 horas

Salida de Carrera Oficial: 18,40 horas

Entrada en el templo: 23,00 horas

Itinerario: Plaza del Salvador, García Maroto, Plaza de los Perfumes, Virgen de la Cabeza, CARRERA OFICIAL, Plaza de Santa María, Maestra, Colon, Eduardo Arroyo, Castilla, Arquitecto Berges, Ejército Español, Cristo Rey, Obispo Estúñiga, Paseo de la Estación, Plaza de los Perfumes, García Maroto y Plaza del Salvador.

Cofradía Virgen de Tiscar

Salida del templo: 09,45 horas

Entrada en Carrera Oficial: 16,15 horas

Salida de Carrera Oficial: 18,45 horas

Entrada en el templo: 23,00 horas

Itinerario: Avenida de Andalucía, Plaza de los Perfumes, Virgen de la Cabeza, CARRERA OFICIAL, Plaza de Santa María, Maestra, Colon, Eduardo Arroyo, Castilla, Arquitecto Berges, Ejército Español, Cristo Rey, Obispo Estúñiga, Paseo de la Estación, Plaza de los Perfumes y Avenida de Andalucía.

Cofradía de San José

Salida del templo: 08,00 horas

Entrada en Carrera Oficial: 16,20 horas

Salida de Carrera Oficial: 18,50 horas

Entrada en el templo: 21,30 horas

Itinerario: Plaza de la Merced, Almendros Aguilar, Madre de Dios, Maestra, Colon, Eduardo Arroyo, Madre Soledad Torres Acosta, Paseo de la Estación, Virgen de la Cabeza, CARRERA OFICIAL, Carrera de Jesús, Cantón de Jesús, Frente a Jesús, Merced Alta y Plaza de la Merced.

Cofradía de San Juan Bautista

Salida del templo: 09,00 horas

Entrada en Carrera Oficial: 17,00 horas

Salida de Carrera Oficial: 19,30 horas

Entrada en el templo: 22,00 horas

Itinerario: Plaza de San Juan, Ayuntamiento, Martínez Molina, Colón, Eduardo Arroyo, Madre Soledad Torres Acosta, Paseo de la Estación, Virgen de la Cabeza, CARRERA OFICIAL, Plaza de Santa María, Maestra, Madre de Dios, Almendros Aguilar y Plaza de San Juan.

Cofradía Virgen del Collado

Salida del templo: 09,30 horas

Entrada en Carrera Oficial: 17,05 horas

Salida de Carrera Oficial: 19,25 horas

Entrada en el templo: 23,45 horas

Itinerario: Avenida de Andalucía, Plaza de los Perfumes, Virgen de la Cabeza, CARRERA OFICIAL, Plaza de Santa María, Maestra, Colon, Eduardo Arroyo, Castilla, Arquitecto Berges, Ejército Español, Cristo Rey, Obispo Estúñiga, Paseo de la Estación, Plaza de los Perfumes y Avenida de Andalucía.

Cofradía del Sagrado Corazón de Jesús

Salida del templo: 08,30 horas

Entrada en Carrera Oficial: 17,10 horas

Salida de Carrera Oficial: 19,40 horas

Entrada en el templo: 22,10 horas

Itinerario: Plaza de la Merced, Almendros Aguilar, Madre de Dios, Maestra, Colon, Eduardo Arroyo, Madre Soledad Torres Acosta, Paseo de la Estación, Virgen de la Cabeza, CARRERA OFICIAL, Plaza de Santa María, Carrera de Jesús, Cantón de Jesús, Frente a Jesús, Merced Alta y Plaza de la Merced.

Cofradía del Resucitado de Martos

Salida del templo: 08,00 horas

Entrada en Carrera Oficial: 17,15 horas

Salida de Carrera Oficial: 19,45 horas

Entrada en el templo: 21,45 horas

Itinerario: Carrera de Jesús, Plaza de Santa María, Campanas, Bernabé Soriano, Plaza de la Constitución, Roldan y Marín, Paseo de la Estación, Virgen de la Cabeza, CARRERA OFICIAL, Plaza de Santa María y Carrera de Jesús.

Cofradía de la Santa Cena

Salida del templo: 10,00 horas

Entrada en Carrera Oficial: 17,20 horas

Salida de Carrera Oficial: 19,50 horas

Entrada en el templo: 00,30 horas

Itinerario: Avenida de Andalucía, Plaza de los Perfumes, Virgen de la Cabeza, CARRERA OFICIAL, Plaza de Santa María, Maestra, Colon, Eduardo Arroyo, Castilla, Arquitecto Berges, Ejército Español, Cristo Rey, Obispo Estúñiga, Paseo de la Estación, Plaza de los Perfumes y Avenida de Andalucía.

Cofradía de la Oración en el Huerto

Salida del templo: 10,00 horas

Entrada en Carrera Oficial: 18,00 horas

Salida de Carrera Oficial: 20,30 horas

Entrada en el templo: 00,45 horas

Itinerario: San Carlos, Cristo Rey, Obispo Estúñiga, Paseo de la Estación, Virgen de la Cabeza, CARRERA OFICIAL, Plaza de Santa María, Maestra, Colon, Eduardo Arroyo, Castilla, Arquitecto Berges, Ejército Español, Cristo Rey y San Carlos.

Cofradía de la Columna

Salida del templo: 08,00 horas

Entrada en Carrera Oficial: 18,05 horas

Salida de Carrera Oficial: 20,35 horas

Entrada en el templo: 23,30 horas

Itinerario: Doctor Azpitarte, Carretera de Circunvalación, Juan Montilla, Glorieta Lola Torres, Carrera de Jesús, Plaza de Santa María, Campanas, Bernabé Soriano, Plaza de la Constitución, Roldan y Marín, Paseo de la Estación, Virgen de la Cabeza, CARRERA OFICIAL, Plaza de Santa María, Carrera de Jesús, Glorieta Lola Torres, Juan Montilla, Carretera de Circunvalación y Doctor Azpitarte.

Cofradía del Cristo de la Humildad

Salida del templo: 09,00 horas

Entrada en Carrera Oficial: 18,10 horas

Salida de Carrera Oficial: 20,40 horas

Entrada en el templo: 00,30 horas

Itinerario: Plaza de la Virgen de la Paz, Doctor Fleming, Menéndez y Pelayo, Santo Reino, Paseo de la Estación, Virgen de la Cabeza, CARRERA OFICIAL, Plaza de Santa María, Almenas, Muñoz Garnica, Plaza de San Ildefonso, Teodoro Calvache, Portillo San Jerónimo, Sixto Cámara, Avenida de Granada, Cuesta de Belén, Eras de Belén y Plaza Virgen de la Paz.

Cofradía de Nuestro Padre Jesús

Salida del templo: 07,00 horas

Entrada en Carrera Oficial: 18,15 horas

Salida de Carrera Oficial: 20,45 horas

Entrada en el templo: 22,45 horas

Itinerario: Carrera de Jesús, Almenas, Ramón y Cajal, Hurtado, Ignacio Figueroa, Plaza de la Constitución, Roldan y Marín, Paseo de la Estación, Virgen de la Cabeza, CARRERA OFICIAL, Plaza de Santa María y Carrera de Jesús.

Cofradía Cristo del Consuelo

Salida del templo: 10,15 horas

Entrada en Carrera Oficial: 18,20 horas

Salida de Carrera Oficial: 20,50 horas

Entrada en el templo: 00,50 horas

Itinerario: San Carlos, Cristo Rey, Obispo Estúñiga, Paseo de la Estación, Virgen de la Cabeza, CARRERA OFICIAL, Plaza de Santa María, Maestra, Colon, Eduardo Arroyo, Castilla, Arquitecto Berges, Ejército Español, Cristo Rey y San Carlos.

Cofradía del Resucitado de Linares

Salida del templo: 08,30 horas

Entrada en Carrera Oficial: 19,00 horas

Salida de Carrera Oficial: 21,30 horas

Entrada en el templo: 00,30 horas

Itinerario: Doctor Azpitarte, Carretera de Circunvalación, Juan Montilla, Glorieta Lola Torres, Carrera de Jesús, Plaza de Santa María, Campanas, Bernabé Soriano, Plaza de la Constitución, Roldan y Marín, Paseo de la Estación, Virgen de la Cabeza, CARRERA OFICIAL, Plaza de Santa María, Carrera de Jesús, Glorieta Lola Torres, Juan Montilla, Carretera de Circunvalación y Doctor Azpitarte.

Cofradía del Resucitado de Jaén

Salida del templo: 08,15 horas

Entrada en Carrera Oficial: 19,05 horas

Salida de Carrera Oficial: 21,35 horas

Entrada en el templo: 00,10 horas

Itinerario: Plaza de San Ildefonso, Ignacio Figueroa, Plaza de la Constitución, Roldan y Marín, Paseo de la Estación, Virgen de la Cabeza, CARRERA OFICIAL, Itinerario de vuelta: Plaza de San María, Almenas, Ramón y Cajal, Hurtado y Plaza de San Ildefonso.

Cofradía de San Bonoso y San Maximiano

Salida del templo: 10,15 horas

Entrada en Carrera Oficial: 19,10 horas

Salida de Carrera Oficial: 21,40 horas

Entrada en el templo: 01,30 horas

Itinerario: Plaza del Salvador, García Maroto, Plaza de los Perfumes, Virgen de la Cabeza, CARRERA OFICIAL, Plaza de Santa María, Maestra, Colon, Eduardo Arroyo, Castilla, Arquitecto Berges, Ejército Español, Cristo Rey, Obispo Estúñiga, Paseo de la Estación, Plaza de los Perfumes, García Maroto y Plaza del Salvador.

Cofradía Virgen del Alcázar

Salida del templo: 08,00 horas

Entrada en Carrera Oficial: 19,15 horas

Salida de Carrera Oficial: 21,45 horas

Entrada en el templo: 00,20 horas

Itinerario: Plaza de San Ildefonso, Ignacio Figueroa, Plaza de la Constitución, Roldan y Marín, Paseo de la Estación, Virgen de la Cabeza, CARRERA OFICIAL, Plaza de San María, Almenas, Ramón y Cajal, Hurtado y Plaza de San Ildefonso.

Cofradía Virgen de la Capilla

Salida del templo: 08,30 horas

Entrada en Carrera Oficial: 19,20 horas

Salida de Carrera Oficial: 21,50 horas

Entrada en el templo: 00,30 horas

Itinerario: Plaza de San Ildefonso, Ignacio Figueroa, Plaza de la Constitución, Roldan y Marín, Paseo de la Estación, Virgen de la Cabeza, CARRERA OFICIAL, Plaza de Santa María, Almenas, Ramón y Cajal, Hurtado y Plaza de San Ildefonso.