Incidencias "mínimas" en el Rosario Magno de Jaén, que se cierra con un balance "muy satisfactorio"

El alcalde de Jaén, Julio Millán, en el centro de control desde el que se ha revisado el dispositivo de seguridad por el Rosario Magno. - AYUNTAMIENTO DE JAEN

JAÉN 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Jaén, Julio Millán, ha hecho balance del "muy satisfactorio" dispositivo municipal especial desplegado con motivo del Rosario Magno en la capital. Un dispositivo que ha estado funcionando durante catorce horas y que ha registrado incidencias "mínimas". El primer edil ha lamentado los dos accidentes que se han registrado durante esas dos horas y ha trasladado el pésame a la familia del fallecido, aunque ha aclarado que han sido dos accidentes "totalmente ajenos al desarrollo del dispositivo".

En una nota de prensa, Millán ha agradecido el esfuerzo humano que ha supuesto este "reto organizativo; primero, porque el trabajo de prever las necesidades y coordinar el dispositivo ha sido impecable a tenor de los resultados; y también, porque los profesionales de los diferentes ámbitos ha demostrado una profesionalidad ejemplar en este día".

En ese sentido, se ha referido especialmente a los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, a sanitarios, voluntarios de Protección Civil, los propios voluntarios de la organización y también, "quiero felicitar el esfuerzo de los profesionales de los medios de comunicación que desde sus diferentes responsabilidades nos han ayudado a trasladar una imagen de ciudad de acogida de eventos multitudinarios con garantías, y al mismo tiempo, a trasladar estampas e imágenes que quedarán mucho tiempo".

El balance del dispositivo ha sido "muy satisfactorio", en palabras de Millán, que ha permitido que las incidencias relacionadas con el evento hayan sido "mínimas" y relacionadas con algún mareo en las primeras horas de la tarde por las altas temperaturas de ese tramo del día. Tras el paso de las imágenes, la empresa concesionaria del servicio de limpieza hará especial hincapié durante esta semana en la retirada de la cera.

El alcalde ha informado a su vez de dos accidentes ocurridos en la ciudad en la jornada del sábado que "no han tenido relación con el desarrollo de este dispositivo, que podrían haber ocurrido cualquier otro día, pero por los que también estuvimos interesados desde el centro de mando". Millán ha aprovechado el balance del dispositivo para trasladar el pésame a la familia de un fallecido en uno de estos accidentes. El primero de ellos ocurría en las confluencias de las calles Ruiz Jiménez y avenida de Madrid, donde cuatro personas, una de ellas menor, resultaron heridas por un atropello múltiple. El segundo de ellos tenía lugar en la carretera de circunvalación, donde una persona de mediana edad, de alrededor de 50 años de edad, que conducía una motocicleta, impactaba contra el mobiliario urbano y pese a la atención prestada por los servicios sanitarios, finalmente perdía la vida.