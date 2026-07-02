Maíllo, tras afirmar Feijóo que se "ultima" pacto con Vox: "El señorito marcándole el paso al manijero"

El portavoz de Por Andalucía y coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo - María José López - Europa Press

SEVILLA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Por Andalucía en el Parlamento y coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, ha manifestado, tras señalar este jueves el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que se está "ultimando" el pacto entre PP-A y Vox en la comunidad andaluza que el "señorito marcándole el paso al manijero".

Así lo ha indicado Maíllo este jueves en su cuenta en la red social X, en referencia al hecho de que Feijóo "da por ultimado el pacto del PP con Vox en Andalucía y ya solo discuten el reparto de sillones".

Este jueves, el presidente en funciones de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, se somete a la segunda votación de investidura ante el Pleno del Parlamento para ser elegido jefe del Ejecutivo andaluz de la XIII legislatura. Necesita al menos una mayoría simple, de manera que ultima el acuerdo con Vox para poder ser elegido este jueves en la votación que se iniciará a las 19,00 horas.

Feijóo ha manifestado este jueves que se está "ultimado" el pacto entre PP y Vox para investir a Juanma Moreno como presidente de la Junta y ha añadido que ahora "lo que hace falta es concretar qué responsabilidades va a tener el socio minoritario en un Gobierno de futuro".