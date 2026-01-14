Maíllo asume que se abra "camino para dejar de reconocer" a Julio Iglesias tras las "gravísimas acusaciones" contra él

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), en su condición de candidato de la coalición Por Andalucía a la Presidencia de la Junta en las próximas elecciones, Antonio Maíllo, junto a la portavoz del Grupo Por Andalucía, Inmaculada Nieto, atienden a l - Joaquin Corchero - Europa Press

SEVILLA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, ha tildado de "gravísimas" las acusaciones que se han dirigido contra el cantante Julio Iglesias, y ha asumido que se abra "el camino para dejar de reconocer", desde el ámbito "de las instituciones públicas", a "una persona que no se lo merece".

En una atención a medios en el Parlamento andaluz, en Sevilla, antes de participar en una jornada sobre sanidad, Antonio Maíllo se ha pronunciado así a preguntas de los periodistas después de que el cantante haya sido denunciado por varias exempleadas del servicio doméstico por presuntas agresiones sexuales cuando trabajaban en sus mansiones del Caribe en 2021.

El dirigente de IU ha remarcado que, "siempre" que "sale un caso de estos", la opinión que tienen desde IU es que "nadie está exento" de este tipo de asuntos, y "la clave está en actuar inmediatamente cuando se descubra".

"La violencia machista es, por desgracia, transversal", y "hay que acometerla, la haga quien la haga y pertenezca" a "donde pertenezca", ha agregado Maíllo antes de apostillar que "lo puede hacer (Francisco) Salazar o (Julio) Iglesias, y puede hacerlo alguien de incluso nuestras organizaciones", porque "nadie está exento, y la clave tiene que ser resolverlo", ha insistido en señalar.

Dicho esto, el dirigente de IU ha subrayado que "las acusaciones" contra el cantante "son gravísimas, están absolutamente fuera del marco de sospecha que se podría abrir, porque si se comprueba la veracidad de las mismas, y la hay, porque ha habido un trabajo profundamente riguroso" por parte de medios de comunicación, entiende que "el camino para dejar de reconocer a alguien desde el prestigio de las instituciones públicas se ha abierto sobre una persona que no se lo merece", ha concluido Maíllo.