Maíllo asume que Moreno seguirá "la hoja de ruta de 'Génova'" para sellar un acuerdo con Vox que será "una desgracia"

El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, atiende a los medios en el Parlamento andaluz. - JOAQUÍN CORCHERO/EUROPA PRESS

SEVILLA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU) y parlamentario electo del grupo Por Andalucía, Antonio Maíllo, ha dado por hecho este miércoles que el presidente de la Junta en funciones y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, tiene "una intención clara de seguir la hoja de ruta que le ha marcado 'Génova'" --en referencia a la dirección nacional del PP--, y "se va a producir tarde o temprano" un acuerdo entre PP y Vox en Andalucía para posibilitar la investidura del líder 'popular' que, según augura el dirigente de IU, será "una desgracia para los andaluces".

Así se ha pronunciado Antonio Maíllo en una atención a medios en el Parlamento andaluz al día siguiente de la primera reunión que Moreno mantuvo con Vox para abordar un posible acuerdo para la "gobernabilidad" de Andalucía, según informaron posteriormente fuentes tanto del PP-A como de Vox.

Antonio Maíllo ha considerado que un acuerdo entre el PP-A y Vox no puede ser nunca "un acuerdo razonable" como el que dice Moreno que quiere alcanzar, porque Vox es un partido de "extrema derecha", y el pacto que "tarde o temprano se va a producir" en Andalucía será "una desgracia para los andaluces", según ha continuado opinando.

El que fuera candidato de Por Andalucía a la Junta en las pasadas elecciones autonómicas del 17 de mayo ha señalado que ante dicho pacto deben estar desde su espacio político "no sólo vigilantes, sino muy preocupados por los acuerdos a los que vayan a llegar en clave de gobierno".

Maíllo ha recordado que este jueves, 11 de junio, "se constituye la Mesa" del Parlamento, y esa sesión constitutiva del Parlamento de la XIII legislatura dará "señales", ha agregado antes de llamar la atención acerca de que el PP-A, "como primera fuerza política" de la Cámara autonómica tras la cita con las urnas del 17M, "no se ha puesto en contacto con el grupo de Por Andalucía", y tiene entendido que tampoco lo ha hecho "con ningún otro grupo".

A los 'populares' "les pone hablar con Vox solamente", y se avecina una legislatura "en la que se anuncia poco diálogo y poco debate en términos de llegar a acuerdos", ha comentado Maíllo, que ha puesto de relieve que "los acuerdos con la extrema derecha son una amenaza ya producida en Aragón, Castilla y León o Extremadura, y lo va a ser en Andalucía".

En ese punto, ha querido trasladar un mensaje a "mucha gente que con buena voluntad nos había pedido que abordáramos el supuesto de intentar evitar que Vox entrara en el Gobierno" andaluz, para señalarles que, "como están viendo por los hechos, el Partido Popular tiene muy claro que en su hoja de ruta entra Vox para participar en los gobiernos, porque son la antesala" del "acuerdo" que el líder de IU cree que ambas formaciones intentarán sellar "si consiguen fuerza en las elecciones generales de 2027".

De esta manera, y a preguntas de los periodistas, Maíllo ha descartado que en Andalucía se pudiera dar un caso como el que planteaba el secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, de apoyar los presupuestos autonómicos a cambio de que la presidenta María Guardiola (PP) prescinda de Vox en su gobierno.

"Eso forma parte del ecosistema extremeño", ha comentado Maíllo, que ha remarcado que el PP-A "no ha dado ni oportunidad de abrir ese debate porque Moreno" ha optado por el "silencio" y por "Vox", de modo que "no se pone en contacto con el resto de los grupos".

Por eso, Maíllo ha insistido en interpelar "a mucha gente de buena de buena fe que en Andalucía nos ha pedido que hiciéramos algo desde la izquierda para abortar un acuerdo de PP y Vox", para remarcar que ya se ha visto que Moreno "tiene una intención clara de seguir la hoja de ruta que le ha marcado 'Génova', y que ya lo hizo desde 2018", cuando tras las elecciones andaluzas de diciembre de aquel año "fue el primero que pactó con Vox" y en llegar a un "acuerdo con la extrema derecha y con los ultras", según ha subrayado.