Maíllo: El Centra señala un "cambio de tendencia" con el PP-A en caída por un "malestar" que debe canalizar la izquierda

SEVILLA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, ha considerado que el Barómetro Andaluz que la Fundación Centro de Estudios Andaluces (Centra) ha publicado este lunes, 20 de octubre, refleja un "cambio de tendencia" en la comunidad autónoma, con el PP-A en caída en estimación de voto por un "malestar" entre la ciudadanía que cree que debería "canalizar" el conjunto de fuerzas de izquierdas.

A preguntas de los periodistas en una rueda de prensa desde la sede de IU en Sevilla, Antonio Maíllo se ha pronunciado así sobre los datos de estimación de voto de dicho barómetro de la Fundación Centra, que augura que el PP-A volvería a ganar las próximas elecciones andaluzas con el 40,7% de los votos y una ventaja de 17,4 puntos sobre el PSOE-A, que obtendría el 23,3% de los sufragios y caería hasta los 26-29 escaños, de forma que los 'populares' podrían mantener o perder por un escaño la mayoría absoluta en el Parlamento autonómico que lograron en los comicios celebrados en junio de 2022 a nueve meses aproximadamente de las próximas autonómicas.

Este sondeo, realizado entre los pasados días 15 de septiembre y 1 de octubre a una muestra de 3.600 personas residentes en Andalucía mayores de edad, y consultado por Europa Press, prevé que Vox repetiría como tercera fuerza más votada en la comunidad, pero con una subida en estimación de voto hasta el 15,9% de los sufragios --2,4 puntos más que los obtenidos en las últimas autonómicas--, superando a Sumar --marca a la que se equipara con Por Andalucía, la coalición de Podemos, IU y Más País, entre otras fuerzas de izquierdas, que concurrió a las andaluzas de junio de 2022--, que sería cuarta fuerza con el 8% de apoyo, que serían 0,3 puntos más que en junio de 2022.

Adelante Andalucía sería la quinta candidatura más votada y obtendría un 6,4% de los sufragios --1,8 puntos más que hace tres años--, lo que le aportaría entre dos y tres escaños.

Al hilo de estos datos, Antonio Maíllo ha extraído la conclusión de que el PP "empieza a caer" en Andalucía "de una manera sostenida y acelerada", algo que ha atribuido al "debate y el runrún cotidiano sobre la sanidad pública andaluza" que "ha estallado en las manos de presidente" de la Junta y del PP-A, Juanma Moreno, según ha subrayado.

Para el líder de IU, "se ha evidenciado algo que no ha sido coyuntural de ahora, sino que lleva desde 2018" ocurriendo "con el desmantelamiento de la sanidad pública, y que está empezando a tener un reflejo electoral tras el escándalo de los cribados" de cáncer, que "acaba nada más de empezar", según ha abundado.

Maíllo ha augurado que el camino del PP-A a la baja en estimación de voto va a ser el que "va a tener cada vez más hasta las elecciones de junio de 2026, si es que no se celebran antes", y ha celebrado que la marca Por Andalucía "se mantenga en torno a una proyección de voto de casi el 9% de manera sostenida".

"Eso significa que, sin ni siquiera tener todavía la definición de la persona que va a encabezar la lista" de las próximas elecciones autonómicas, al no haber "una proclamación formal" de la misma, "hay una sociedad andaluza de izquierdas que se identifica con un proyecto que no sólo quiere estar en el Parlamento de Andalucía, incidiendo y mejorando la realidad" de la comunidad autónoma, sino que "además quiere sacudir el tablero andaluz con una propuesta de gobierno para participar en un 'gobierno de cambio' que sustituya al Partido Popular, y que sea la mejor enmienda a la totalidad de la política desastrosa en materia de sanidad pública en Andalucía" que encabeza el PP-A, según ha agregado.

Maíllo ha defendido que "esa enmienda a la totalidad, y esa mejor consecuencia política del escándalo de los cribados y del desmantelamiento de la sanidad pública se debe traducir en un cambio de gobierno con una correlación de fuerzas que ahora mismo no es suficiente", según ha admitido el dirigente de IU, quien, no obstante, se ha declarado "convencido de que el cambio de tendencia se ha producido" en Andalucía, y el PP-A "no va a hacer más que bajar de aquí a las elecciones".

"Y el reto de las fuerzas de la izquierda y de las fuerzas progresistas está en revertir y en ser canalizadores de ese malestar a través de un proyecto político que tenga en el blindaje de la sanidad su prioridad", según ha continuado Antonio Maíllo antes de concluir subrayando la "convicción" que tienen desde IU y Por Andalucía de que "la sanidad pública tiene solución con una política radicalmente diferente a la que ha destrozado el PP desde 2018", según ha zanjado.