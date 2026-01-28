Maíllo concluye que a PP-A "le importa un pimiento" los beneficiarios andaluces rechazando decreto de escudo social

Imagen de este miércoles del encuentro del coordinador federal de IU y candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, con una delegación de CCOO-A sobre educación. - POR ANDALUCÍA

SEVILLA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de Izquierda Unida y candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, ha concluido este miércoles que "el Partido Popular y Moreno Monilla están demostrando que les importa un pimiento los sectores que más necesitan los derechos sociales", planteamiento que ha esgrimido un día después de que el Grupo Popular junto con Vox y Junts rechazaran en el Congreso convalidar el Decreto-ley 16/2025, que incluía la revalorización de las pensiones y otras medidas integrantes del llamado escudo social.

En declaraciones a los medios de comunicación tras reunirse con una delegación de CCOO-A sobre educación, Maíllo ha reprochado al Grupo Popular su coincidencia en el sentido del voto en el Congreso cuando "siempre se han escandalizado por la intervención de Junts en las aprobaciones de leyes" y en esta ocasión "han votado junto con ellos y con Vox", partidos de los que ha recordado que "siempre se sitúan del lado de los más privilegiados".

El líder de Izquierda Unida ha recriminado a estos tres partidos, de quienes ha apuntado que encarnan a una derecha "que se envuelven en diferentes banderas", la decisión de "tumbar un decreto que va a suponer la pérdida de poder adquisitivo a más de 1.600.000 pensionistas de Andalucía", para preguntarse de forma retórica "qué les va a decir los 25 diputados del Partido Popular que han votado en contra de la revalorización de las pensiones de Andalucía a sus pensionistas andaluces".

A este reproche ha sumado la previsión de que el Decreto-ley 16/2025 preveía medidas para unas 60.000 familias andaluzas "agobiadas porque pueden ser desahuciadas de sus viviendas", además de desechar un aumento de la financiación para competencias de las comunidades como la gestión de la dependencia.

Ante este escenario vivido en el Congreso de los Diputados ha instado Maíllo a "la rebeldía del pueblo andaluz contra un gobierno que destroza la sanidad, la universidad pública, la educación pública con la privatización de la FP", convencido entonces de la necesidad de "una rebeldía democrática para echarlos del gobierno de Andalucía".

El candidato de la coalición Por Andalucía a la Presidencia de la Junta ha resumido como "indignante" que los diputados andaluces del Grupo Popular "miren para otro lado" cuando en otros momentos "quieran hacerse de poli bueno y de gente sensata y de sentido común" y, en una votación como la del martes en el Congreso de convalidación de un decreto-ley con medidas sociales, al rechazarlo "dañan con sus votos los intereses de la mayoría social".