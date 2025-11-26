Maíllo cree que se dan las "condiciones" para un "cambio de gobierno" en Andalucía en 2026 aunque ahora suene "exótico"

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU) atiende a los medios para informar de su candidatura de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta de Andalucía en 2026. A 21 de noviembre de 2025, en Sevilla. (Foto de archivo). - Joaquin Corchero - Europa Press

SEVILLA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU) y candidato de Por Andalucía a la Junta en las próximas elecciones andaluzas, Antonio Maíllo, ha sostenido este miércoles que se dan las "condiciones" para que en esta comunidad se produzca un "cambio de gobierno" tras los comicios previstos en 2026, aunque ese augurio pueda ahora resultar "una propuesta exótica" a "mucha gente" después de que el PP-A venciera con mayoría absoluta en las anteriores elecciones de 2022.

Así lo ha trasladado el dirigente de IU en una entrevista en Canal Sur Televisión, recogida por Europa Press, en la que ha defendido que ha decidido dar el paso de liderar la candidatura de Por Andalucía a las autonómicas porque se encuentra "bien" y siente "pasión por Andalucía", una tierra que conoce "bien" y por la que siente que puede ser "muy útil", según ha agregado antes de subrayar que cree que "hay razones" para su vuelta a la primera línea de la política andaluza.

Además, ha apuntado que se siente "respetado" y que cree que se le escucha "cuando planteamos una forma de entender la política que además tiene mucho que ver con la necesidad de construir una sociedad sana", con una pretensión de "intentar convencer desde el afecto, la persuasión y el sentir que todos formamos parte de esta comunidad".

De cara a la candidatura de Por Andalucía a las elecciones previstas para primavera de 2026, Antonio Maíllo ha avanzado que el que fue elegido en primarias como cabeza de cartel de IU para estos comicios, Ernesto Alba, "va a tener un papel muy importante" en las listas de la coalición de izquierdas y concurrirá "de candidato en puestos de salida", y ha defendido que "todos vamos a sumar en este proceso" con el objetivo de "darle respuesta electoral a una unidad social que se está produciendo en Andalucía".

Preguntado por si Podemos formará parte de la alianza 'Por Andalucía' en las próximas elecciones, después de que el partido morado se alineara con esa marca en los anteriores comicios de 2022, pero que no ha aclarado aún si repetirá con ella en la cita de 2026, Antonio Maíllo ha respondido que hay que preguntárselo a esa organización, y que él habla en representación de IU, formación que "tiene una voluntad unitaria en la forma de construir un proyecto político".

CANDIDATURA CON "VOLUNTAD UNITARIA"

"Cada uno tiene que decidir lo que quiere hacer", ha remachado Maíllo, quien también ha defendido que "hay condiciones en Andalucía para que en mayo o junio", cuando se celebren las próximas elecciones, "haya un cambio de gobierno" pese a que el PP-A logró mayoría absoluta en 2022, y ello de la mano de una candidatura como la de Por Andalucía que "tiene una voluntad unitaria".

"Esta candidatura se diferencia de las demás en una voluntad de que aquí cabe todo aquel que quiera contribuir con su esfuerzo a esa unidad social que hay en Andalucía", y que ésta "también se traduzca en términos políticos", ha abundado Maíllo antes de apostillar que "hay otras organizaciones que prefieren ir solos", algo que también es "muy respetable", ha puntualizado antes de remarcar que, en todo caso, piensa que "uniendo fuerzas tenemos más posibilidades de conseguir ese cambio".

También se ha declarado "convencido de que la sanidad pública andaluza no aguanta un tercer mandato del PP" en el Gobierno de la Junta, y "el deterioro de la sanidad pública necesita revertir sus políticas", al igual que, según ha opinado, ocurre con las políticas de vivienda, que "están expulsando a familias del centro de las ciudades".

A la pregunta de si se vería formando parte de un hipotético gobierno de coalición con la candidata socialista a la Junta, María Jesús Montero, tras la experiencia que el PSOE-A e IU tuvieron en la legislatura de 2012 a 2015, cuando conformaron una coalición de gobierno que se rompió antes de que se agotara el mandato, Maíllo ha sostenido que "las circunstancias" ahora "son radicalmente diferentes".

"Nosotros aspiramos a tener la máxima representación para condicionar con esa máxima representación unas políticas; es decir, queremos un gobierno inédito que no tenga comparación con lo que se ha desarrollado, y vamos a aspirar a recorrer todos los rincones de Andalucía para convencer de que esta es la propuesta que necesita nuestra tierra, una propuesta nueva, que está desvinculada con prácticas de gobierno no recomendables y que ofrece soluciones concretas para Andalucía", ha agregado el candidato de Por Andalucía.

"Creo que Andalucía merece que le echemos todos los esfuerzos, y lo que esperamos es convencer a mucha gente para que haya un cambio de gobierno" en la comunidad autónoma, ha zanjado Antonio Maíllo.