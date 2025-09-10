Maíllo critica a la derecha por estar "en contra" de los derechos laborales con su negativa a la reducción de jornada

SEVILLA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de Izquierda Unida, Antonio Maillo ha afeado este miércoles a los partidos de derecha --PP, Vox y Junts-- estar "en contra de los derechos laborales" tras presentar una enmienda para no debatir en el Congreso sobre la reducción de la jornada laboral y ha asegurado que "la mayoría española" está a favor de llevar a cabo esta medida, ya que beneficiaría a los trabajadores.

Así lo ha trasladado Maíllo a los medios de comunicación junto con los dirigentes sindicales de UGT-A, Oskar Martín, y de CCOO-A, Nuria López, en Sevilla durante las caravanas de protesta organizadas por los sindicatos en las ocho provincias andaluzas para exigir la aprobación definitiva en el Congreso de los Diputados de la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales.

Durante estas protestas, Maíllo ha asegurado que esta medida puede beneficiar a "doce millones de personas", pero que, sin embargo, los partidos de derechas que, a su juicio, "tienen un mismo dueño, que es el dinero, y que es el gran empresariado, van a decir que no". En este sentido, el líder de IU ha defendido que esta reducción de la jornada laboral supondría una mejora para los sectores que están más precarizados, "con una subida salarial del 7%".

Asimismo, ha recriminado que el motivo por el que los partidos de derechas se oponen a estas reivindicaciones es debido a "su obsesión por derribar el Gobierno". "Desde IU, defendemos esta propuesta de reducción de jornada, que no es verdad que tenga solamente 40 años, es que lleva casi un siglo desde que se promulgó por primera vez en la Segunda República, en 95 años, la derogó el franquismo, en 1983 se recuperó, y llevamos todavía la vigencia de 40 horas que no hemos sido capaces de reducir aún", ha explicado Maíllo.

En este contexto, el coordinador general de IU ha destacado la importancia que tiene defender esta medida, ya que ha asegurado que "hay una parte amplísima, mayoritaria de la sociedad española" en favor de la reducción de jornada. También ha criticado que el "vuelco" de esa ley va a suponer que "las derechas que se enfrentan entre ellos por el territorio están unidos siempre por la misma causa, que es la de estar en contra de los derechos laborales y en contra de los derechos de la mayoría social".

"Creo que la sociedad debe abrir un debate; no asumimos que esto acabe de terminar porque debe volver a ponerse de nuevo a debate en el Congreso. Deben aprobarse los proyectos como medida de control horario inmediatamente, que no necesitan el recorrido de la ley", ha exigido Maillo, quien ha concluido que el hecho de "negar ni siquiera la posibilidad de debatir ya dice mucho de cómo es una ley" que, a su juicio "da justicia social, aumenta derechos", pero que, "hay unas derechas en nuestro país que se ponen de acuerdo para evitar ese aumento de derechos laborales", ha afirmado.