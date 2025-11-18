Maíllo defiende que Por Andalucía será la "única" candidatura de unidad de izquierda en las andaluzas esté o no Podemos

Archivo - El coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo atiende a los medios. A 7 de octubre de 2025 en Málaga, Andalucía (España). (Foto de archivo). - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MADRID/SEVILLA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, ha reivindicado este martes que la coalición 'Por Andalucía', en la que participa Izquierda Unida (IU), será la "única" candidatura de la unidad de la izquierda en los próximos comicios autonómicos, previstos para el próximo año 2026, y que así lo valorará el electorado, haga lo que haga Podemos a nivel autonómico, que aún no ha despejado si reeditará su presencia en esta confluencia o irá a los comicios por separado.

Así lo ha apuntado el también excoordinador general de IU Andalucía durante su intervención en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum en Sevilla, en el que ha sido presentado por el candidato de IU a la Presidencia de la Junta en dichas elecciones, Ernesto Alba.

Maíllo ha reflexionado que el elector "no es un consumidor", como cree parte de la izquierda, y que cuando se escoge una papeleta se hace una reflexión sobre la mejor opción por simpatías políticas y también sobre "antipatía", es decir, qué opción es más útil para evitar que la derecha esté en las instituciones. Por tanto, ha desgranado que una candidatura con vocación unitaria tiene ese "patrimonio" respecto a los que aspiran a ir en solitario.

A su vez, el líder de IU ha declarado que IU aspira a entrar en el gobierno autonómico en caso de que la izquierda obtenga mayoría, y que la clave para aumentar en apoyo electoral es "no generar ni expectativas ni fraudes", sino mostrar los cambios de gestión que quieren aplicar.

Por ejemplo, y en caso de alcanzar la Junta de Andalucía, Maíllo ha recetado que la primera medida que debería anunciarse es aplicar la Ley de Vivienda estatal para topar el alquiler en zonas tensionadas, y un acuerdo en defensa de la sanidad pública. "Si gobernamos, diría que menos leyes y más ejecución", ha apostillado.

A la pregunta de si ve a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, como buena candidata del PSOE a los comicios andaluces, ha comentado que tiene una "extraordinaria" capacidad política, y que respeta las decisiones de esta formación, que ha considerado oportuno apostar por su figura. "El nivel de las candidaturas en Andalucía es bastante alto", ha remachado Maíllo durante el evento.

ANDALUCÍA ES LA CLAVE PARA LEVANTAR LA "ESPERANZA" DE LA IZQUIERDA

A su vez, ha augurado que las próximas elecciones en Andalucía pueden ser la "clave" para levantar la "esperanza" de mantener el Gobierno progresista a nivel estatal y lograr desbancar al PP de la Junta.

Por ejemplo, ha denunciado la estrategia de "desmantelamiento" de los servicios públicos por parte del Ejecutivo de Juanma Moreno, que se une también al "boicot vergonzante" de todas las comunidades del PP para no aplicar el tope al precio del alquiler, medida incluida en la Ley de Vivienda.

Maíllo ha insistido en que hay un "deterioro programado y planificado" de la sanidad andaluza desde 2018, y que el sistema público "no aguanta una tercera legislatura" del PP, dado que su modelo "ha fracasado". "Su gran talón de aquiles es la sanidad", ha ahondado.

Así, ha proclamado que se ha encendido una "chispa que acaba de empezar" en la sociedad andaluza y que la "cuenta atrás" del Ejecutivo autonómico del PP ha empezado, como aprecia en el nerviosismo de Moreno que está en plenos "ataques a diestro y siniestro" a todo aquel que le cuestiona.

Finalmente, ha manifestado que IU está orgulloso de formar parte del Gobierno de coalición estatal, que es un dique ante la oleada "reaccionaria", pero ha dejado claro sus diferencias con el PSOE en materia de seguridad y gasto militar.