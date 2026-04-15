Maíllo defiende que "hay recursos" para una FP gratuita frente al "negocio que tiene Moreno con la privada"

Reunión del candidato de Por Andalucía a la presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, con representantes del sindicato USTEA. - POR ANDALUCÍA

SEVILLA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU) y candidato de Por Andalucía a la presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, ha defendido este miércoles un modelo gratuito de Formación Profesional (FP) ante "el negocio que tiene Juanma Moreno con la privada".

"Las patronales privadas se están enriqueciendo a costa de los ahorros y de los esfuerzos económicos de la familia", ha subrayado Maíllo en una atención a los medios tras mantener una reunión con representantes de la Unión de Sindicatos de Trabajadoras y Trabajadores en Andalucía (Ustea) en Sevilla.

El candidato de Por Andalucía ha asegurado que van a presentar un proyecto de duplicidad de la oferta educativa a demanda de la FP para que "toda formación profesional de los estudiantes andaluces sea gratuita".

"Hay centros educativos donde solamente tienen ofertas por la mañana y se puede duplicar por la tarde y, por tanto, puede duplicarse la oferta y así lo vamos a garantizar", ha remarcado Maíllo que ha insistido en que "hay recursos" para afrontar la gratuidad del sistema.

Por otro lado, Maíllo se ha comprometido a derogar la ley de universidades andaluza para que "estudiar en una universidad no cueste dinero". "Las universidades privadas lo van a tener muy complicado con nosotros", ha subrayado el coordinador de IU, al mismo tiempo que ha calificado como "un crimen" las políticas de Moreno en materia educativa.

"Es un crimen porque se está cargando la posibilidad de que tengamos una seguridad social en educación donde formar a tus hijos no te cueste un euro", ha señalado.

Ante esta situación, Maíllo se ha mostrado esperanzado ante la movilización del electorado progresista en las elecciones. "Moreno Bonilla ha perdido la mayoría absoluta, el maquillaje del Centra lo evidencia, están preocupados, lo reconoce hasta el propio Feijóo", ha afirmado.

MAÍLLO CRITICA EL "SILENCIO" DE MORENO POR EL BURGO

En paralelo, Maíllo ha criticado el "silencio vergonzante" de Juanma Moreno después de que el Gobierno de Israel convocara a la encargada de negocios de la Embajada española en Tel Aviv, Francisca Pedrós Carretero, por la quema de un muñeco que, según afirman desde el Ministerio de Exteriores israelí, sería el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, durante la tradicional Quema del Judas en El Burgo (Málaga).

"Se acobarda ante los criminales de guerra, no dice nada, no defiende al pueblo andaluz, no defiende a un pueblo que está atacado por un criminal de guerra y cuidado, que lo que dice Netanyahu nunca deja de quedarse en amenaza", ha destacado Maíllo.

En declaraciones realizada a Europa Press esta semana, la alcaldesa del municipio, María Dolores Narváez, incidía que el muñeco quemado "no era contra el pueblo judío".

"Quisimos caracterizar a un personaje para representar el rechazo del pueblo a la guerra y al genocidio. Esto no tiene nada que ver con el pueblo judío ni con Israel", aseguraba la primera edil que se mostraba "sorprendida" por la polémica.

Lo ocurrido en El Burgo se encuadra en una tradición que comenzó a principios del siglo XX, por la que cada Domingo de Resurrección se quema una efigie de alguien que represente el mal a elección del Ayuntamiento de la localidad.



