Maíllo denuncia el "gran fraude" de Moreno con la sanidad: "Transferencias a la privada como nunca"

CÓRDOBA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, ha denunciado este martes que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, está "aumentando el presupuesto" sanitario sólo "para hacer transferencias a la sanidad privada como nunca".

En declaraciones a los medios de comunicación en Córdoba, Maíllo ha señalado que el "gran fraude" de Moreno "con respecto a la sanidad es decir que se está invirtiendo como nunca cuando lo que está haciendo es aumentando el presupuesto para hacer transferencias a la sanidad privada como nunca, detrayendo ese servicio de las infraestructuras públicas".

Ha indicado que en las mismas "no se aprovechan todos las quirófanos al porcentaje del 70% que la OMS establece como medida óptima de aprovechamiento", mientras que los quirófanos "en turno de tarde están en torno al 25% de su potencialidad de uso".

"Lejos de aumentar los recursos para la sanidad pública, los detrae para hacer transferencia a la privada y a sus amiguetes de la patronal privada, que son los que se están haciendo de oro a costa de la salud de los andaluces", ha señalado el dirigente de IU.

Ha manifestado que se trata del "gran fraude" de Moreno y del PP-A y, ante ello, hay que "levantar la mano y organizarnos para que esta pesadilla del PP en materia sanitaria, que ha deteriorado a niveles nunca vistos en la autonomía andaluza, desaparezca en las próximas elecciones andaluzas".