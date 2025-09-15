Pedro Sánchez: "Moreno sólo se ha acordado de la sanidad para darle 1.500 millones de euros a compañías privadas"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acompañado por la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el portavoz del grupo socialista en el Congreso, Patxi López, y por la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, preside la - Diego Radamés - Europa Press

MADRID/SEVILLA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha manifestado este lunes que el jefe del Ejecutivo español, Juanma Moreno (PP-A), "sólo se ha acordado de la sanidad para darle 1.500 millones de euros a compañías privadas".

Durante su intervención ante la reunión interparlamentaria del Grupo Socialista, en el Congreso de los Diputados, Pedro Sánchez ha querido dejar claro que Andalucía ha recibido de su Gobierno y con un ejecutivo del PP en la Junta, "unos 54.000 millones de euros adicionales", lo que supone un "47 por ciento más de lo que transfirió" el anterior ejecutivo de Mariano Rajoy a la comunidad.

"¿Y qué han hecho el Partido Popular y el señor Moreno Bonilla con esa financiación extra?, pues ha dedicado uno de cada cuatro euros a cosas que no tienen nada que ver con los servicios públicos", ha señalado Pedro Sánchez.

De hecho, según ha añadido, el presidente de la Junta "sólo se ha acordado de la sanidad para darle 1.500 millones de euros a compañías privadas y ha cerrado más de 2.000 aulas públicas, al tiempo que renunciaba a 120 millones de euros europeos para crear 12.000 plazas de educación infantil gratuitas".

Ha indicado que podría poner "ejemplo tras ejemplo" de ese tipo en aquellos territorios donde gobierna la "derecha con la participación activa o no de la ultraderecha, y esto es lo que está pasando en nuestro país".

Para Sánchez, lo que está haciendo el PP en las comunidades donde gobierna es "desviar el dinero público de la administración general del estado, esos 300.000 millones de euros más de financiación autonómica que les estamos dando, para transferirlo cada año y beneficiar a unos pocos privilegiados", a los mismos "que financian sus campañas, sus plataformas propagandísticas o que contratan a sus familiares con salarios estratosféricos".

Ha añadido que "lo más increíble de todo esto es que, además, los presidentes del PP se permiten el lujo de rechazar una quita de casi 60.000 millones de euros que ellos mismos pedían y que les permitiría ahorrar 6.700 millones de euros al año en intereses", 1.000 millones de euros más "de lo que dedican al año todas las comunidades del Partido Popular a financiar sus universidades públicas".

Sánchez ha pedido en su intervención ante la interparlamentaria socialista "denunciar estos hechos y combatir este ataque sin precedentes al estado del bienestar" que se está produciendo en las comunidades gobernadas por el PP.